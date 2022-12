France vs Maroc – Rapport de match de football – 14 décembre 2022

La France a battu le Maroc 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde au stade Al Bayt mercredi soir pour mettre fin à la course de rêve de l’équipe africaine au Qatar.

Un but précoce de Theo Hernandez et une touche tardive du remplaçant Randal Kolo Muani ont valu à la France, championne en titre, une victoire âprement disputée contre une vaillante équipe marocaine qui a marqué l’histoire de la Coupe du monde africaine lors du tournoi de 2022.

L’équipe de Didier Deschamps affrontera désormais l’Argentine, qui s’est imposée 3-0 contre la Croatie mardi, alors que les deux poids lourds s’affrontent pour la première fois en finale de Coupe du monde.

La France a versé de l’eau froide sur les espoirs d’un autre miracle marocain en moins de cinq minutes lorsqu’une bousculade dans la surface de réparation a vu le ballon tomber sur Hernandez, qui l’a rencontré au deuxième poteau et a frappé une volée devant Yassine Bounou.

Olivier Giroud a frappé le poteau et a raté à bout portant en première mi-temps à la fin d’une course fulgurante au milieu d’Aurélien Tchouameni.

Mais le Maroc n’a jamais été intimidé et a eu l’occasion alors qu’Azzedine Ounahi a forcé deux bons arrêts au capitaine français Hugo Lloris avec des efforts spéculatifs, et des coups de pied arrêtés au curling ont mis la défense française sous pression.

Les Nord-Africains ont été durement touchés par les blessures de leurs principaux défenseurs centraux avec le pari de nommer Nayef Aguerd dans la formation de départ qui n’a pas réussi à se détacher car il s’est blessé aux ischio-jambiers lors de l’échauffement et le skipper Romain Saiss a dû partir après 20 minutes. .

Le coup de pied audacieux de Jawad El Yamiq a presque égalisé le Maroc à la fin de la première mi-temps, mais Lloris a simplement écarté le ballon du danger alors que la France conservait son avance de 1-0.

Le Maroc est sorti carrément sur le pied après la pause et Yahya Attiat-Allah a raté une occasion en or d’égaliser alors qu’ils passaient une grande partie des 10 premières minutes de la seconde mi-temps sur la défensive française.

La course mazy de Kylian Mbappe dans l’espace restreint de la surface de réparation marocaine a conduit à la deuxième place de la France après que le demi-tir de la star du PSG ait dribblé vers le but et Kolo Muani a bondi pour doubler l’avance avec le troisième but le plus rapide d’un remplaçant dans l’histoire de la Coupe du monde alors que Les Bleus réservé un retour en finale.

L’entraîneur marocain Walid Regragui a mené les Lions de l’Atlas lors d’une course improbable au Qatar, supervisant une campagne gagnante de groupe, une victoire en huitièmes de finale contre l’Espagne et une victoire contre le Portugal qui en a fait la première équipe africaine à atteindre les demi-finales avant de finalement perdre contre France.

La France a battu l’Argentine 4-3 lors de la Coupe du monde en Russie en 2018, même si L’Albiceleste détient historiquement le record du face à face avec six victoires, trois nuls et trois défaites en 12 rencontres.

La France est devenue la première championne en titre à atteindre des finales successives depuis le Brésil en 2002 et cherche à devenir la première équipe en 60 ans et la troisième équipe à conserver la couronne de la Coupe du monde lors de tournois consécutifs.