Megan Rapinoe et Alex Morgan a marqué et l’équipe nationale féminine des États-Unis a battu la France 2-0 lors d’une exposition mardi.

Les États-Unis ont prolongé leur séquence sans défaite à 39 matchs, datant de janvier 2019 lorsque les Américains sont tombés contre la France 3-1.

Rapinoe a marqué sur un penalty à la cinquième minute. Elle mène l’équipe avec sept buts en sept matches cette année. Morgan a fait 2-0 avec son 109e but en carrière à la 19e minute.

Rapinoe a marqué deux fois contre les Français lors d’une victoire 2-1 en quart de finale à la Coupe du monde 2019, et les États-Unis ont remporté leur deuxième titre consécutif dans le tournoi. La France n’avait plus perdu de match depuis.

La France manquait certains de ses meilleurs joueurs, dont Wendie Renard, Amandine Henry et Dephine Cascario, en raison d’une épidémie de coronavirus dans l’équipe du club de ce trio, Lyon.

Les Américains venaient d’un match nul 1-1 contre la Suède samedi à Stockholm, qui a mis fin à une séquence de 16 victoires consécutives.

Les États-Unis, l’équipe la mieux classée au monde, se préparent pour les Jeux olympiques de Tokyo. La France a battu l’Angleterre 3-1 vendredi. Le Français classé troisième ne s’est pas qualifié pour les JO.