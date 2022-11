France vs Danemark – Rapport de match de football – 26 novembre 2022

Kylian Mbappe a marqué deux fois alors que la France, championne en titre, a remporté samedi une courte victoire 2-1 contre le Danemark et est devenue la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Mbappe a envoyé la France en tête dans l’affrontement du Groupe D juste après l’heure de jeu avec une finition poussée après avoir joué un habile contre-deux avec son coéquipier Theo Hernandez, mais le Danemark a rugi avec une tête battante du défenseur Andreas Christensen pour égaliser les scores.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est revenu tard pour convertir un centre d’Antoine Griezmann et s’assurer que la France reste sans faille alors qu’elle poursuit sa défense du titre de la Coupe du monde. Mbappe a maintenant marqué 31 buts pour la France, le plaçant au niveau de la légende Zinedine Zidane sur la liste des buteurs de tous les temps du pays.

Le résultat de samedi laisse la France en tête du groupe D avec six points, trois devant l’Australie, deuxième, tandis que le Danemark n’a pas encore remporté sa première victoire avec seulement un point après deux matchs.

Une première mi-temps serrée et tendue a vu la France profiter des meilleures chances alors qu’Adrien Rabiot s’est rapproché d’une tête et que les Danois ont été contraints à un certain nombre de blocs de dernier recours pour garder leur feuille blanche intacte.

Cela ne devait pas durer et Mbappe a donné l’avantage aux Français à la 61e minute, couronnant un superbe compteur français à grande vitesse avec une première fois rebondissante grâce au recul intelligent de Hernandez.

Toujours en danger sur coups de pied arrêtés, Christensen a mis les Danois à niveau sept minutes plus tard, se faufilant derrière la défense et se penchant pour rentrer chez lui.

Aucune des deux équipes ne semblait satisfaite d’un match nul et Rabiot a décoché une volée spectaculaire à la 80e minute, et une minute plus tard, le remplaçant Martin Braithwaite a tiré un premier effort de son cru juste à côté du premier poteau.

Le match semblait sur le point de se terminer dans une impasse jusqu’à ce que Mbappe surgisse à la 86e minute au second poteau pour amortir un centre de Griezmann à bout portant afin de rétablir l’avance et d’envoyer les supporters français en déplacement dans le ravissement.

Le Danemark a tout jeté en avant à la recherche d’un deuxième égaliseur, laissant des hectares d’espace à l’arrière, mais leurs attaques tardives contre une équipe qu’ils ont battue deux fois lors de la récente campagne de la Ligue des Nations ont manqué de précision et les Français ont tenu bon pour la victoire qui les a fait passer.