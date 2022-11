France vs Australie – Rapport de match de football – 22 novembre 2022

Olivier Giroud a rejoint Thierry Henry en tant que meilleur buteur masculin de tous les temps en France après que son doublé ait mené les tenants de la Coupe du monde à une victoire 4-1 contre l’Australie lors de leur match d’ouverture du Groupe D au stade Al-Janoub du Qatar mardi.

Craig Goodwin a donné une avance de choc aux Socceroos en s’écrasant sur un tir au poteau arrière à la neuvième minute seulement. Mais la France a rapidement repris vie et à la mi-temps avait pris l’avantage après qu’Adrien Rabiot puis Giroud aient marqué en l’espace de cinq minutes.

Deux autres buts rapides sont survenus au milieu de la seconde mi-temps. Kylian Mbappe s’est annoncé au tournoi avec son premier but au Qatar avant de donner à Giroud la tête de son 51e but pour son pays trois minutes plus tard.

Les Bleus sont les premiers champions en titre à remporter leur match d’ouverture depuis le Brésil en 2006, ce qui les a déjà mis en bonne position pour passer de la phase de groupes, ce que l’Italie en 2010, l’Espagne en 2014 et l’Allemagne en 2018 n’ont pas réussi à faire.

Ce résultat place la France en tête du groupe, devant le Danemark et la Tunisie après leur match nul et vierge plus tôt dans la journée. Ce sera également un coup de pouce significatif pour l’entraîneur Didier Deschamps et son équipe après que la préparation de la défense du titre qu’ils ont remporté en Russie en 2018 ait été dominée par des absences pour blessure.

Le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema était le dernier et le plus grand de ces absents, suite à une blessure subie à l’entraînement samedi, rejoignant une longue liste qui comprenait déjà Paul Pogba et N’Golo Kante.

Mais il y a eu des performances impressionnantes pour ceux qui ont pris leur place car la France a montré qu’elle n’abandonnerait pas son trophée à la légère.

Rabiot, suppléant au milieu de terrain, est rentré à la maison après un beau centre de l’excellent Theo Hernandez à la 27e minute, puis a rapidement préparé Giroud pour une finition simple après avoir volé le ballon sur la gauche.

Pour Giroud, 36 ans, ce fut un grand moment après avoir échoué à marquer en sept apparitions lors de la dernière Coupe du monde. En plus de son 50e but pour son pays, il a également fait de lui le plus vieux buteur de France en Coupe du monde, remplaçant le légendaire Zinedine Zidane.

Après s’être rapproché d’un coup de vélo, le but n ° 51 est arrivé pour Giroud à la 72e minute sur un centre de Mbappe, qui trois minutes plus tôt avait marqué de la tête son propre but.

Giroud cherchera désormais à battre le record d’Henry lorsque la France affrontera le Danemark samedi. L’Australie, quant à elle, cherchera à tout prix à réclamer ses premiers points lors de la rencontre avec la Tunisie le même jour.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.