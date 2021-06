France vs. Allemagne – Rapport du match de football – 15 juin 2021

La France a surclassé l’Allemagne lors d’une victoire au Championnat d’Europe 2020 dont le score démentait la domination de l’équipe de Didier Deschamps lors de son match du groupe F à Munich mardi.

Le match entre les champions en titre de la Coupe du monde, la France et l’Allemagne, a été brièvement retardé lorsqu’un manifestant apparent de Greenpeace a été parachuté dans le stade avant le match et a été rapidement arrêté par la sécurité.

La France a pris l’avantage à la 20e minute lorsque l’Allemand Mats Hummels a redirigé un ballon de Theo Hernandez dans son propre filet que le gardien Manuel Neuer n’a eu aucune chance de repousser.

Après le match, Deschamps a déclaré : « Nous avons joué un grand match contre de très bons adversaires. Je savais que mes joueurs seraient prêts et nous étions prêts pour le combat.

« Nous n’étions pas loin de marquer le deuxième but qui nous aurait mis en sécurité, mais nous n’avons pas trop souffert en deuxième mi-temps. C’était un match fort avec de la qualité et du talent. »

Karim Benzema, qui faisait sa première apparition pour la France depuis la Coupe du monde 2014, a affronté Adrien Rabiot dans la surface au début de la seconde mi-temps, mais le tir du milieu de terrain de la Juventus a décollé du poteau alors que l’Allemagne s’accrochait à un déficit d’un but.





La France semblait avoir doublé l’avance grâce à Kylian Mbappe au fur et à mesure que la seconde mi-temps progressait, mais la belle finition de l’attaquant du Paris Saint-Germain après une accumulation lisse a été annulée pour hors-jeu.

Un autre but brillant de la France semblait une fois de plus avoir mis le match à l’écart, mais pour la deuxième fois dans la nuit, Mbappe a été appelé pour hors-jeu après avoir affronté Benzema pour une fin à bout portant sur la contre-attaque.

L’Allemagne de Joachim Low, qui n’avait jamais perdu son match d’ouverture à un Euro, s’est battue pour trouver un égaliseur, mais aucun n’est venu alors que la France a vu le résultat pour obtenir les trois points pour terminer la journée à la deuxième place de son groupe derrière le Portugal à la différence de buts .

Les Allemands, désespérés d’impressionner devant un public local pour se racheter de leur sortie choc au premier tour de la Coupe du monde 2018, ont rarement percé l’arrière-garde française.

« Nous avons essayé de jouer sur les ailes. Nous savions qu’il y avait beaucoup de monde au milieu et qu’ils étaient durs en tête-à-tête. Nous avons donc dû opérer avec des centres », a déclaré l’entraîneur allemand.

« Robin Gosens et Joshua Kimmich ont fait un travail énorme en attaque et nous avons également eu cette chance avec Serge Gnabry. »

Pendant ce temps, le duo N’Golo Kante et Paul Pogba a fonctionné de façon spectaculaire pour la France, avec Les Bleus n’ayant jamais perdu un match – 15 victoires et quatre nuls – lorsque les deux dans la formation de départ ensemble.

L’UEFA a pesé sur l’envahisseur de terrain en parachute après le match, affirmant que « plusieurs personnes » sont soignées à l’hôpital pour des blessures causées par des débris qui sont tombés, l’instance dirigeante européenne ajoutant que « les autorités judiciaires prendront les mesures nécessaires » pour quoi il a qualifié d’acte « imprudent et dangereux ».

Le prochain match de la France sera un match contre la Hongrie samedi, tandis que l’Allemagne affrontera le Portugal dans un autre match juteux du Groupe F le même jour.

« Ce fut un match brutalement intense et nous nous sommes battus jusqu’à la fin », a déclaré Low après le match. « Un but contre son camp l’a décidé. Je ne peux pas blâmer l’équipe parce que nous nous sommes beaucoup battus. Nous avons peut-être manqué un peu de puissance de frappe dans et autour de la surface.

« Demain, nous devons traiter les choses mais regarder vers l’avenir. Nous avons perdu, nous sommes déçus, mais nous avons encore deux matchs et nous pouvons y remédier. »