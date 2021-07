France U23 vs. Afrique du Sud U23 – Rapport de match de football – 25 juillet 2021

André-Pierre Gignac marque le troisième but de la France sur penalty. Naomi Baker/Getty Images

Teji Savanier a marqué le but vainqueur dans les arrêts de jeu et André-Pierre Gignac en a ajouté trois autres pour donner à la France une victoire 4-3 sur l’Afrique du Sud dimanche lors de la phase de groupes du tournoi olympique de football masculin.

Après une première mi-temps sans but, le but de Kobamelo Kodisang a donné l’avantage à l’Afrique du Sud à la 53e minute. Gignac a égalé avec son premier but environ quatre minutes plus tard.

Preuve que Makgopa a remis l’Afrique du Sud en tête mais Gignac a de nouveau contré à la 78e. Teboho Mokoena a ensuite marqué pour l’Afrique du Sud à la 81e minute avant que Gignac ne se convertisse du point de penalty à la 86e pour préparer le terrain pour l’explosion tardive de Savanier.

La tentative de penalty de l’attaquant sud-africain Luther Singh à la 40e minute a touché la barre transversale et a contourné le but.

L’Afrique du Sud a perdu contre le Japon 1-0 pour ouvrir le groupe A jeudi. La France, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, a été battue par le Mexique 4-1 lors de son premier match. Gignac a également marqué pour Les Bleus dans ce jeu.