France-Suisse a livré le deuxième thriller du jour de l’Euro 2020 : Comment les réseaux sociaux ont réagi

Si vous pensiez qu’il faudrait un certain temps pour qu’un match à l’Euro 2020 remporte la victoire 5-3 de l’Espagne en prolongation contre la Croatie, vous vous êtes trompé. En fait, cela n’a pris que des heures, alors que la France et la Suisse disputaient un concours passionnant, la Suisse éliminant les favoris du tournoi. Les Bleus aux tirs au but après que les équipes aient joué à égalité 3-3 en 120 minutes.

Il y a eu une avance choquante pour les outsiders de la Suisse, une séquence frénétique de quatre minutes en seconde période qui a permis à la Suisse de sauver un penalty, et la France a marqué deux fois grâce à Karim Benzema, puis une riposte tardive improbable de la Suisse pour forcer les prolongations. Si cela ne suffisait pas, Kingsley Coman a frappé la barre transversale d’une volée avec le dernier coup de pied du temps réglementaire ! Ensuite, après que les deux équipes aient eu des chances de gagner en prolongation, nous sommes allés aux tirs au but avec la Suisse qui a battu la France 3-3 (5-4 aux tirs au but).

Euro 2020 : Actualités et fonctionnalités | Fixtures et support | Classement | Escouades | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

Le drame a commencé à la 15e minute avec l’attaquant compagnon Haris Seferovic menant brillamment la Suisse en tête contre le cours du jeu.

LA SUISSE PREND L’AVANCE CONTRE LA FRANCE ! 😳 pic.twitter.com/AKAIpWrsAX – ESPN FC (@ESPNFC) 28 juin 2021

Si l’avance 1-0 de la Suisse n’a pas été un choc assez important, ils ont écopé d’un penalty après 10 minutes de seconde mi-temps. Le défenseur vétéran Ricardo Rodriguez est intervenu pour saisir la chance de mettre la Suisse dans les huit derniers à l’Euro 2020. C’est à ce moment-là que l’enfer s’est déchaîné. Hugo Lloris a non seulement sauvé le penalty mais il a semblé immédiatement faire revivre une France endormie. Quatre minutes plus tard, ils menaient 2-1 après deux brillants buts de Karim Benzema – le choix de la portée avec une première touche absurde de l’homme du Real Madrd.

Le moment où Hugo Lloris a sauvé le penalty de Ricardo Rodríguez ! 🧤#EURO2020 https://t.co/sZZxHRjC3y pic.twitter.com/mtgVeqTQlb – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 28 juin 2021

Hugo Lloris a sauvé son premier penalty pour #FRA en plus de huit ans (octobre 2012, c. @cesc4official). Cette sauvegarde pourrait être tellement vitale. pic.twitter.com/ssYYv4wetD – Squawka Football (@Squawka) 28 juin 2021

Pénalité suisse

But de Benzema

Deuxième but de Benzema pic.twitter.com/d34QHmyx8a – Zito (@_Zeets) 28 juin 2021

Karim Benzema rejoint Wayne Rooney (2004), Michel Platini (1984) et Gerd Müller (1972) en tant que seuls joueurs de l’histoire de l’EURO à avoir joué plusieurs buts consécutifs. Platini et Müller ont tous deux remporté le titre ET le Soulier d’Or au cours de ces années. pic.twitter.com/xCRFxNIAYr – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 28 juin 2021

Didier Deschamps sur Karim Benzema #FRA pic.twitter.com/iemmIn3MI9 – Créancier Avi (@AviCreditor) 28 juin 2021

La France menait 2-1, puis en marquait trois, Paul Pogba marquant l’un des buts du tournoi, envoyant une frappe à longue distance dans la lucarne.

POGBOOM ‼️ Pogba avec une frappe parfaite vers le haut 90 😱 pic.twitter.com/TdzrfC20yb – ESPN (@espn) 28 juin 2021

Attendaient…

Nommez un joueur qui a été meilleur que Paul Pogba à #Euro2020… pic.twitter.com/GOvo1e2ub5 – talkSPORT (@talkSPORT) 28 juin 2021

Nous sommes d’accord.

Paul Pogba c’est magnifique. – Jason Davis (@davisjsn) 28 juin 2021

Jeu terminé, non ? Tort. La Suisse a récupéré un but grâce à une tête de Seferovic, puis Mario Gavranovic a égalisé après une course folle et une frappe bien placée dans le temps additionnel.

LA SUISSE ENVOYER LE JEU AU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 😱😱 pic.twitter.com/IHpO445Nza – ESPN FC (@ESPNFC) 28 juin 2021

Comment c’était en tant que fan lundi ? Ce type résume assez bien la gamme des émotions…

Si quelqu’un vous demande pourquoi vous aimez le football, montrez-lui simplement ce fan de Suisse… pic.twitter.com/fyNy2h5e72 – ESPN FC (@ESPNFC) 28 juin 2021

Nous faisions – Buffalo Wild Wings (@BWWings) 28 juin 2021

Les deux équipes se combinant pour effectuer les neuf premières pénalités, tout s’est joué entre Kylian Mbappe et Yann Sommer.

MABPPE MANQUÉ !! LA SUISSE RETIRE LE BOULEVERSEMENT MASSIF !! pic.twitter.com/Wv3hEYoURF – ESPN FC (@ESPNFC) 28 juin 2021

La Suisse l’a fait ! Quelle victoire, quel retour, quelle journée de foot !