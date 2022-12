‘France Stop Crying’ – La pétition des fans argentins atteint plus de 650 000 signatures

Après la victoire de l’Argentine en Coupe du Monde de la FIFA contre la France, l’utilisateur de MesOpinions a demandé à la FIFA de rejouer la France contre l’Argentine, alléguant une attribution injuste du penalty de l’Argentine et ajoutant que la star française Kylian Mbappe avait été victime d’une faute avant le but de Di Maria.

Plus de 2 lakhs de supporters des Blues ont signé la pétition demandant la rediffusion où l’Argentine a remporté la finale 4-2 aux tirs au but contre la France. Cependant, maintenant, les supporters argentins ont trouvé une réponse unique dans laquelle ils ont lancé : “La France arrête de pleurer”.

Selon un rapport du Goal, la pétition « La France arrête de pleurer » a été lancée par un fan du nom de Valentin Gomez et en quelques heures, la pétition change.org comptait plus de 650 000 signatures.

Gomes a mentionné qu’il avait lancé la pétition car depuis que l’Argentine a remporté la Coupe du monde, les supporters français ne peuvent pas l’accepter.

Il a déclaré: «Depuis que nous avons remporté la finale de la Coupe du monde, les Français n’ont cessé de pleurer, de se plaindre et de ne pas accepter que l’Argentine soit championne du monde.

“Cette pétition vise à ce que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soit le meilleur joueur de l’histoire et qu’il ait Mbappé comme fils”, a-t-il ajouté.

Le 18 décembre, l’Argentine a remporté la Coupe du monde aux tirs au but après que la finale spectaculaire se soit terminée à 3-3 à la fin des prolongations. Il convient également de noter que le match final était si intéressant et excitant qu’il est devenu le deuxième match de football le plus regardé aux États-Unis.

Selon les chiffres de Nielsen, Fox et Telemundo montrent que le match de dimanche avait une audience combinée en anglais et en espagnol de 25 783 000 personnes.

Ce n’est pas la fin. Après le match, quelques polémiques ont suivi où le geste du gardien argentin Emiliano Martinez a été scanné. De plus, son acte de porter une poupée avec le visage de Kylian Mbappe dessus a aggravé tout le débat, à tel point que la FA française a lancé une plainte officielle contre lui.

La lettre de plainte disait que Martinez était allé “trop ​​​​loin”.

“J’ai écrit à mon homologue de la Fédération argentine, je trouve ces dérives anormales, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre”, a déclaré Graet.

« Cela va trop loin. Le comportement de Mbappe a été exemplaire

“Je pensais que c’était une chose assez méprisable à faire (jeter le ballon). Je peux comprendre les jeux d’esprit et la chaleur du moment où vous faites tout ce qu’il faut. Mais je pensais que c’était totalement inutile. Si vous êtes Tchouameni passant devant Martinez (dans la garde d’honneur), vous avez probablement envie de lui en donner un.

“Je n’aimais pas ça du tout, mais je peux comprendre Martinez à ce moment-là en train d’essayer de gagner une Coupe du monde.

«Mais il ne s’est pas contenté de le jeter à quelques mètres, il l’a lancé à 15, 20 mètres. J’ai beaucoup ressenti pour Tchouameni à ce moment-là.

Ce n’était pas le cas. Cela aurait été intéressant si Martinez avait été averti pour cela car il en a obtenu un sur le penalty suivant.

