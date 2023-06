France poignardée: les habitants d’Annecy sont secoués après l’attaque au couteau d’un terrain de jeu | Nouvelles du monde

« Ce genre de chose n’arrive jamais ici. »

C’est ce que les habitants du Français ville d’Annecy n’ont cessé de répéter depuis l’insensé et inattendu blessure de quatre jeunes enfants et de deux adultes dans une cour de récréation.

Bien sûr, personne ne s’attend à une attaque aussi violente – ciblant les plus jeunes et les plus vulnérables – dans sa communauté. Mais cet incident a secoué les gens.

J’ai visité le terrain de jeu quelques heures après l’attaque alors que les habitants se rassemblaient pour déposer des fleurs – principalement des roses blanches – en hommage aux blessés.

Là, j’ai rencontré Makram Attia, un livreur qui se trouvait dans la rue à côté du parc qui entoure la cour de récréation quelques instants après l’attaque.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:06

Comment s’est déroulée l’attaque au couteau d’Annecy



Il a été témoin de l’arrestation dramatique du suspect.

« Je ne pensais pas qu’il pourrait s’agir d’une attaque dans un parc pour enfants ici à Annecy, c’est impossible. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait », a-t-il déclaré.

« Les gens couraient partout. Je me suis demandé ce que ça pouvait être.

« Et après avoir été informés qu’il y avait eu une attaque contre des personnes âgées et des enfants, c’est à ce moment-là que nous avons vraiment paniqué. »

En savoir plus:

Le suspect de l’attentat s’est vu refuser l’asile

Que sait-on de l’attaquant au couteau d’Annecy ?

De retour au parc plus tard pour déposer une rose sur le mur de la cour de récréation, M. Attia a amené avec lui ses propres enfants, Amine, 11 ans, et Lilia, 9 ans.

Tous deux fréquentent une école près du parc.

Amine était en cours de technologie quand on lui a dit que quelque chose de grave s’était passé à proximité.

« Nous ne pouvions pas partir avant qu’ils n’attrapent l’homme », a-t-il déclaré.

« Était ce effrayant? » J’ai demandé.

« Oui. Nous avons tous flippé. Les fenêtres se sont ouvertes et nous avons écouté la police et les pompiers », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:39

Dépôt de fleurs pour les victimes d’attaques au couteau



M. Attia a estimé qu’il était important qu’il amène les enfants ici après la tragédie.

« C’est un endroit où nous venons tous les week-ends. C’est un endroit où les enfants viennent, dans ce même parc pour jouer souvent, tous les week-ends de l’été.

« C’est horrible. Je n’ai pas de mots pour décrire ça – une attaque contre des enfants. Ça ne se peut pas. »