France poignardée: des enfants attaqués dans le parc d’Annecy dans un état stable | Nouvelles du monde

Quatre enfants ont été grièvement blessés à la suite d’une attaque au couteau en France jeudi (Photo: PA) Quatre jeunes enfants qui ont été poignardés dans un parc en France jeudi sont maintenant dans un état stable, rapporte la BBC. Les enfants, âgés de un à trois ans, se remettent à l’hôpital après l’attaque. Abdelmasih Hanoun, 31 ans, fait face à des accusations de tentative de meurtre suite aux assauts du lac d’Annecy, dans les Alpes, jeudi matin. Il a d’abord ciblé deux cousins ​​français nommés Ennio et Alba, tous deux âgés de deux ans, puis a attaqué Ettie, une fillette anglaise de trois ans en vacances avec ses parents. Le suspect Abdelmasih Hanoun a attaqué les enfants dans un parc à Annecy (Photo : Twitter) Peter, un garçon néerlandais de 22 mois, a également été attaqué par le suspect. Vendredi, Ennio et Alba sont restés hospitalisés dans la ville voisine de Grenoble, où leur état a été qualifié de « critique ». Ettie était dans le même hôpital où son état a été décrit comme « stable », tandis que Peter a également été confirmé comme étant « stable » après avoir été transféré dans une unité médicale spécialisée à Genève. Deux adultes ont également été lacérés avec un couteau par Hanoun – Manuel, 70 ans, et Yusuf, 78 ans, qui a également été touché par erreur par une balle de la police. Line Bonnet-Mathis, la procureure d’Annecy qui mène l’enquête sur les crimes, a déclaré : « Nous avons affaire à de très jeunes victimes dont l’état de santé est encore extrêmement fragile. Tous sont en soins intensifs. Hanoun lui-même a également été soigné après avoir été abattu par la police avant son arrestation, mais il était encore assez bien pour parler aux policiers. L’agresseur s’est décrit comme un « chrétien syrien », qui a été filmé en train de dire « au nom de Jésus-Christ » tout au long de l’attaque, a déclaré une source chargée de l’enquête.



Les enfants sont tous dans un «état stable» à l’hôpital et se rétabliraient bien (Photo: PA) Le père divorcé d’une fillette de trois ans s’est vu refuser l’asile en France il y a six jours et risquait d’être expulsé. Malgré cela, il dormait dans la rue à Annecy, sans que les autorités ne tentent de surveiller ses déplacements. Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, a déclaré qu’il s’agissait d’une « coïncidence troublante », ajoutant: « Pour des raisons mal expliquées, il avait demandé l’asile en Suisse, en Italie et en France ». Hanoun est arrivé en Suède il y a 10 ans, après avoir servi dans l’armée syrienne pendant la guerre civile en cours dans le pays. Plus: Tendance

Il a épousé une Suédoise qu’il avait rencontrée en Turquie, et ils ont eu une fille, maintenant âgée de trois ans, avant que le couple ne se sépare il y a environ huit mois. Une femme qui s’est identifiée comme son ex-femme a déclaré plus tard à la télévision française que son ancien partenaire était chrétien. « Il ne m’a pas appelé pendant quatre mois. [Our relationship] arrêté parce que nous vivions en Suède et qu’il ne voulait plus vivre en Suède », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’avait jamais montré de séquence violente auparavant. Hanoun s’est vu refuser la nationalité suédoise à deux reprises, ce qui l’aurait motivé à s’installer seul en France. Les multiples coups de couteau font suite à une série de crimes similaires en France datant de 2015, la plupart liés au terrorisme islamiste. Il n’y avait aucune indication précoce quant au motif de la dernière attaque, a déclaré Mme Bonet-Mathis. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

