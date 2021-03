« Quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas viables, et ça va devenir de plus en plus difficile à mesure que le virus continue de circuler », Anaelle Aeschliman, infirmière à la clinique Ambroise Pare dans la banlieue ouest parisienne de Neuilly-sur- Seine, a déclaré à l’Associated Press. « J’avoue que j’ai été un peu déçu que nous ne soyons pas enfermés dans tout le pays. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy