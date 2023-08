France. Neuf corps retrouvés après l’incendie d’une maison de vacances pour personnes handicapées | Nouvelles du monde

Les corps de neuf personnes ont été retrouvés et deux autres seraient mortes après un incendie dans une maison de vacances pour personnes handicapées dans l’est de la France.

Auparavant, des responsables avaient déclaré que 11 personnes étaient portées disparues, dont 10 adultes handicapés et un membre du personnel.

Dix-sept autres personnes ont été conduites en lieu sûr et une personne a été hospitalisée en « urgence relative » après qu’un incendie s’est déclaré à 6h30, heure locale, dans la ville de Wintzenheim, dans le nord-est du pays, ont indiqué les autorités locales.

Philippe Hauwiller, commandant en chef des pompiers de Wintzenheim et responsable des opérations de secours, a déclaré aux journalistes : « Nous recherchons les corps de ceux qui n’ont pas pu quitter le bâtiment.

« Neuf corps ont été localisés, deux sont introuvables pour l’instant », a-t-il ajouté.

Les autorités locales de la préfecture du Haut-Rhin ont indiqué que les services d’incendie et de secours ont déployé 76 pompiers, quatre camions de pompiers et quatre ambulances et que l’incendie a été « rapidement maîtrisé malgré les violentes flammes ».

Une quarantaine de policiers ont également été mobilisés.

La maison de vacances de Wintzenheim, proche de la frontière avec l’Allemagne, était louée par une association caritative qui s’occupe de personnes handicapées mentales, selon France 3.

Les autorités locales ont déclaré que les personnes portées disparues appartenaient à un groupe de personnes de la ville de Nancy, à deux heures de route.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié l’incendie de « tragédie » et a déclaré que ses pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs familles en remerciant les services d’urgence.

Le maire de Nancy, Mathieu Klein, s’est dit « profondément attristé par le terrible incendie » de la maison accueillant des personnes handicapées de Nancy, sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

La première ministre française Elisabeth Borne a déclaré qu’elle se dirigeait vers le site.

Plus tôt, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré qu’il y avait probablement plusieurs victimes et que les flammes avaient ravagé la majeure partie du bâtiment – 300 m² du bâtiment de 500 m² – ajoutant que les opérations de sauvetage étaient toujours en cours.