France-Maroc : Réaction des médias mondiaux à la victoire de la France

Nous avons presque eu un match de finale de Coupe du monde qui aurait garanti un premier vainqueur. Au lieu de cela, nous avons l’Argentine, double championne, contre la France, double championne, dans une autre confrontation entre l’Europe occidentale et l’Amérique du Sud orientale.

La France est maintenant en finale consécutive – la première nation à le faire depuis le Brésil en 1998 et 2002. Et la France cherche à devenir le premier champion consécutif depuis la victoire du Brésil en 1958 et 1962.

Voyons comment les journaux du monde entier ont couvert la demi-finale :

Réaction française

Le Dauphiné capture l’ambiance nationale avec “Only Happiness”:

L’Équipe dit que c’est le “Dernier vol”:

Le Parisien avec un rappel “Nous sommes toujours là !” :

Sud-Ouest dit que la France est « un peu plus près de l’étoile » :

Couverture marocaine

Al-Maghribia, un journal marocain de langue arabe, livre le beau titre de « Vous nous avez honorés, nos Lions. Levez la tête, nos héros » :

Le Matin, un journal marocain de langue française, dit « Chin up. Les Lions de l’Atlas s’arrêtent au pied de la finale !” :

Couverture internationale

Le Nationalhors des Emirats Arabes Unis, se concentre sur l’angle marocain :

Le journal de Wall Streetle principal journal financier américain, a fait ce que de nombreux journaux américains ont fait en présentant le résultat de la demi-finale en première page :

Les nouvelles quotidiennes de New York a aussi trouvé un peu de place pour évoquer le final :

l’Argentine Cronique dit que le pays a « soif de vengeance » après la défaite de l’équipe nationale face à la France en huitièmes de finale 2018 :

Rester en Argentine, La Gaceta dit que la France est « le dernier obstacle » :

Toujours en Argentine, El Hincha dit que c’est une « Finale Champagne » :

l’Italie Corriere dello Sportdans une insulte à la légende de la Juventus Ronaldo, dit que le match est entre les “meilleurs de leurs générations”

Italies La Gazzetta dello Sport dit que le match Messi-Mbappé est “un jeu de roi”:

l’Espagne Marque dit que Mbappé menace le rêve de Messi :