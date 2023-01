France Macron va à nouveau faire pression pour la réforme des retraites malgré les grèves potentielles

Le président français Emmanuel Macron remet le couvert : une nouvelle réforme des retraites sera présentée mardi, et devrait faire face à quelques réactions négatives.

Macron en est à son deuxième mandat de président de la France, mais la refonte du système de retraite est une promesse de longue date qui remonte à sa première élection en 2017.

L’âge légal de la retraite en France est actuellement de 62 ans, ce qui est inférieur à celui de nombreux marchés développés, y compris une grande partie de l’Europe et des États-Unis. Le secteur public a également des “régimes spéciaux” ou des accords sectoriels qui permettent aux travailleurs de prendre leur retraite avant 62 ans.

Fin 2019, le gouvernement Macron a proposé un système unique, basé sur des points, qui permettait à une personne de prendre sa retraite une fois qu’elle avait gagné un certain nombre de points. L’idée était une harmonisation des règles entre les secteurs.

Mais le plan a rencontré un tollé. Les travailleurs du secteur public – sans doute ceux qui ont le plus à perdre des réformes potentielles – ont manifesté pendant plusieurs jours lors de certaines des plus grandes grèves du pays depuis des décennies. Au milieu d’une telle opposition et de la pandémie de coronavirus, Macron a décidé début 2020 de suspendre les plans.