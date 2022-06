France : Macron projeté de perdre la majorité parlementaire

PARIS –

L’alliance du président français Emmanuel Macron a obtenu le plus de sièges lors du dernier tour des élections législatives de dimanche, mais elle a perdu sa majorité parlementaire, selon les projections.

Les projections, qui sont basées sur des résultats partiels, montrent que les candidats de Macron gagneraient entre 200 et 250 sièges – bien moins que les 289 requis pour avoir une majorité directe à l’Assemblée nationale, la chambre parlementaire la plus puissante de France.

La situation, inhabituelle en France, devrait rendre difficile la manœuvre politique de Macron si les projections se confirment.

Une nouvelle coalition – composée de l’extrême gauche, des socialistes et des verts – devrait devenir la principale force d’opposition avec environ 150 à 200 sièges.

Le Rassemblement national d’extrême droite devrait enregistrer une énorme augmentation avec potentiellement plus de 80 sièges, contre huit auparavant.

Des sondages sont organisés dans tout le pays pour sélectionner les 577 membres de l’Assemblée nationale, la branche la plus puissante du Parlement français.

Les bonnes performances de la coalition de gauche, dirigée par la coalition du leader d’extrême gauche Jean-Luc Melenchon, devraient rendre plus difficile pour Macron la mise en œuvre de l’agenda sur lequel il a été réélu en mai, notamment des réductions d’impôts et le relèvement de l’âge de la retraite en France de 62 à 65.

Le gouvernement Macron aura toujours la capacité de gouverner, mais uniquement en négociant avec les législateurs. Les centristes pourraient tenter de négocier au cas par cas avec les élus du centre-gauche et du parti conservateur, dans le but d’empêcher que les élus de l’opposition soient suffisamment nombreux pour rejeter les mesures proposées.

Le gouvernement pourrait aussi occasionnellement utiliser une mesure spéciale prévue par la Constitution française pour adopter une loi sans vote.

Une situation similaire s’est produite en 1988 sous le président socialiste François Mitterrand, qui a alors dû chercher le soutien des communistes ou des centristes pour faire passer des lois.

Ces élections parlementaires ont une fois de plus été largement définies par l’apathie des électeurs – plus de la moitié des électeurs restant chez eux.

Audrey Paillet, 19 ans, qui a voté à Boussy-Saint-Antoine dans le sud-est de Paris, était attristée que si peu de personnes se soient rendues.

« Certains se sont battus pour voter. C’est dommage que la plupart des jeunes ne le fassent pas », a-t-elle déclaré.

Macron a lancé un appel puissamment chorégraphié aux électeurs plus tôt cette semaine depuis le tarmac avant un voyage en Roumanie et en Ukraine, avertissant qu’une élection non concluante, ou un parlement suspendu, mettrait la nation en danger.

« En ces temps troublés, le choix que vous ferez ce dimanche est plus crucial que jamais », a-t-il déclaré mardi, alors que l’avion présidentiel attendait en arrière-plan une visite aux troupes françaises stationnées près de l’Ukraine. « Rien ne serait pire que d’ajouter le désordre français au désordre du monde », a-t-il déclaré.

Certains électeurs ont accepté et se sont opposés au choix de candidats aux extrêmes politiques qui gagnent en popularité. D’autres ont fait valoir que le système français, qui accorde un large pouvoir au président, devrait donner plus de voix au parlement aux multiples facettes et fonctionner avec plus de contrôles sur le palais présidentiel de l’Elysée et son occupant.

« Je n’ai pas peur d’avoir une Assemblée nationale plus éclatée entre différents partis. J’espère un régime plus parlementaire et moins présidentiel, comme on peut en avoir dans d’autres pays », a déclaré Simon Nouis, un ingénieur votant en sud parisien.

« La déception était claire le soir du premier tour pour les chefs des partis présidentiels », a déclaré Martin Quencez, analyste politique au German Marshall Fund of the United States.

L’échec de Macron à obtenir une majorité pourrait avoir des ramifications dans toute l’Europe. Les analystes prédisent que le dirigeant français devra passer le reste de son mandat à se concentrer davantage sur son agenda intérieur que sur sa politique étrangère. Cela pourrait signifier la fin du président Macron, l’homme d’État continental.

——



Jade Le Deley et Jeffrey Schaeffer ont contribué à ce rapport.