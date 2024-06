France : Macron parie sur des élections anticipées après une défaite écrasante face à l’extrême droite française lors des élections européennes

CNN

Le président français Emmanuel Macron a dissous le parlement du pays, l’Assemblée nationale, et a convoqué des élections anticipées après qu’un sondage à la sortie des urnes ait montré que son parti Renaissance était sur le point d’être battu par l’opposition d’extrême droite lors des élections législatives européennes de dimanche.

Selon les premières projections, le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN) est arrivé en tête avec 31,5% des suffrages, soit plus du double de la part de Renaissance, qui s’est hissée à la deuxième place avec 15,2% des suffrages, juste devant les socialistes. en troisième position avec 14,3% des voix.

Dans un discours de célébration après la publication des résultats des urnes, le leader du RN Jordan Bardella avait appelé Macron à dissoudre le Parlement français, qualifiant l’écart entre les deux partis de « désaveu cinglant » pour le président.

« Cette défaite sans précédent pour le gouvernement actuel marque la fin d’un cycle et le premier jour de l’ère post-Macron », a déclaré Bardella devant une audience bruyante au siège du RN.

En moins d’une heure, Macron a prononcé un discours national, annonçant qu’il dissoudrait la chambre basse française et organiserait des élections législatives. Le premier tour aura lieu le 30 juin et le second le 7 juillet, a précisé Macron.

« J’ai décidé de vous redonner le choix de votre avenir parlementaire en votant. Je dissout donc l’Assemblée nationale ce soir », a déclaré Macron dans son annonce choc.

« Cette décision est grave, lourde. Mais c’est avant tout un acte de confiance. Faites-vous confiance, mes chers compatriotes. En capacité du peuple français à prendre la décision la plus juste », a ajouté le président français.

Stéphane Lemouton/SIPA/AP Macron et la Première dame Brigitte Macron au bureau de vote du Touquet, pour les élections européennes, le 9 juin 2024.

Dans le système français, des élections parlementaires sont organisées pour élire les 577 membres de la chambre basse, l’Assemblée nationale. Des élections séparées sont organisées pour élire le président du pays, qui ne sont pas prévues avant 2027.

Lors des dernières élections législatives organisées en 2022, la coalition Ensemble, comprenant le parti Renaissance de Macron, n’a pas obtenu la majorité globale et a été contrainte de chercher de l’aide ailleurs.

S’exprimant après l’annonce de Macron, Marine Le Pen – qui s’est présentée sans succès contre Macron à la présidence française en 2017 et 2022, mais dont le parti RN a depuis bénéficié d’un regain dans les sondages – a déclaré qu’elle saluait sa décision d’organiser des élections.

« Nous sommes prêts à prendre le pouvoir si les Français nous font confiance », a déclaré Le Pen, aujourd’hui leader parlementaire du RN.

« Nous sommes prêts à reconstruire le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à l’immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d’achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays », a-t-elle déclaré. dit.

Depuis le début de son deuxième mandat en 2022, Macron a gouverné avec une majorité relative, l’obligeant à invoquer à plusieurs reprises l’article 49.3 de la Constitution française – en faisant adopter des lois par le Parlement sans vote, au grand mécontentement des législateurs de l’opposition et d’une grande partie des députés. le public français.

La dernière fois qu’un président français a dissous le Parlement, c’était en 1997, ce qui a conduit Jacques Chirac à perdre sa majorité et à amener les socialistes au pouvoir sous Lionel Jospin.

Une source de l’Élysée proche de Macron, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à CNN que les résultats prévus montraient qu’il existe une « majorité républicaine » en France composée de ceux qui « ne sont pas d’accord avec les idées d’extrême droite ».

« Nous ne devons jamais avoir peur des Français », a déclaré la source. « Convaincre, convaincre, convaincre, tel est l’esprit que adoptera la majorité présidentielle. »