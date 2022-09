France: l’ONU approuvera Bathily du Sénégal comme émissaire de l’ONU en Libye

Le dernier représentant spécial de l’ONU, Jan Kubis, a démissionné le 23 novembre dernier après 10 mois de travail, et un certain nombre de candidats proposés par Guterres ont été rejetés par les membres du conseil, la Libye ou les pays voisins.

NATIONS UNIES – Le secrétaire général Antonio Guterres a nommé Abdoulaye Bathily comme nouvel envoyé de l’ONU en Libye, et l’ambassadeur de France à l’ONU a déclaré jeudi qu’il pensait que le Conseil de sécurité approuverait l’ancien ministre sénégalais et diplomate de l’ONU, ce qui mettrait fin à neuf mois controversés. chercher.

Elle est partie fin juillet. Ainsi, la mission n’a pas eu de chef alors que les Libyens sont aux prises avec une crise constitutionnelle et politique.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a averti mardi que l’incapacité à résoudre la crise politique libyenne et à tenir des élections retardées constitue une menace croissante dans le pays, soulignant les violents affrontements d’il y a quelques jours qui ont tué au moins 42 personnes et blessé 159 autres, selon les autorités libyennes.

La Libye est plongée dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le comté riche en pétrole est depuis des années divisé entre des administrations rivales, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

L’impasse actuelle est née de l’échec de la tenue d’élections en décembre et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition, de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

Lors d’une conférence de presse, on a demandé à l’ambassadeur français Nicolas De Rivière si l’opposition de Dbeiba à Bathily serait un problème pour tenter de mettre fin à la crise politique libyenne. “Je ne pense pas, non,” répondit-il.

De Rivière a déclaré que la direction de la mission de l’ONU en Libye au cours des deux dernières années “a été chaotique” et qu’il est temps que l’ONU ait quelqu’un pour la diriger “et prendre le relais des négociations sur la Libye”.

“Je pense que ce sera accepté”, a déclaré De Rivière. “Ce qui est important maintenant, c’est de passer à la phase suivante, et je pense que toutes les parties en Libye coopéreront avec lui, et plus tôt elles le feront, mieux ce sera.”