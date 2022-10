France, le grand Ribéry du Bayern prend sa retraite du football

Franck Ribéry restera à Salernitana au sein du staff technique. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

L’ancien ailier du Bayern Munich et de la France Franck Ribéry a annoncé vendredi sa retraite suite à des problèmes persistants au genou.

Ribéry, 39 ans, a annoncé la décision dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle le joueur de Salernitana a également remercié sa famille et ses fans.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Le fait que j’ai pu jouer à haut niveau pendant près de 20 ans et avoir cette carrière, c’est aussi parce que, même dans les moments difficiles, tu as toujours été là”, a-t-il ajouté. Ribéry a dit. “Vous m’avez donné la force de vivre cette incroyable aventure.

“Mais aujourd’hui, malgré les efforts que j’ai faits ces trois derniers mois, la douleur au genou n’a fait qu’empirer et les médecins sont clairs : je n’ai pas d’autre choix que d’arrêter de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel. .”

Ribéry a joué pour un certain nombre de clubs, dont Marseille et la Fiorentina, mais sa période la plus réussie a été au Bayer, où il a remporté neuf titres de Bundesliga, six Coupes d’Allemagne et la Ligue des champions au cours d’une période de 12 ans.

Il a également joué pour la France lors de sa défaite contre l’Italie lors de la finale de la Coupe du monde 2006.

– Cahier : Les secrets du football mondial

Ribéry a quitté le Bayern en transfert gratuit en 2019 et a joué pour la Fiorentina pendant deux saisons avant de rejoindre Salernitana l’année dernière.

Il a disputé 23 matches avec Salernitana la saison dernière, mais n’a joué que deux fois en août cette saison avant de se blesser à nouveau.

Salernitana a confirmé qu’ils avaient mutuellement convenu de mettre fin au contrat de jeu de l’ailier, mais a ajouté que Ribéry continuerait dans un autre rôle au club.

Ils ont également déclaré qu’il ferait ses adieux aux fans avant le match de Serie A de samedi contre Spezia.

“C’est la fin d’un chapitre, mon chapitre en tant que joueur, mais pas de mon histoire professionnelle, vous pouvez en être sûr”, a conclu Ribéry dans son message vidéo.

“Alors je vous verrai bientôt, pour le début d’un nouveau beau chapitre.”

L’entraîneur de Salernitana, Davide Nicola, a déclaré que Ribéry ferait partie de son équipe, alors qu’il est probable qu’il travaillera également sur ses licences d’entraîneur.

Ribéry a également ajouté un deuxième message émotionnel sur les réseaux sociaux.

“Une chose est claire, le football restera une grande partie de ma vie”, a écrit Ribéry.

“J’espère que vous continuerez à me soutenir à l’avenir comme vous l’avez toujours fait.

“Ça me manque déjà. Le ballon, le terrain, les stades, vous les fans. Et pourtant je sais que je serai toujours proche de tout. Même à l’avenir.

“Le football et moi. Cela va tout simplement ensemble. Et le sera toujours.”