France: le gouvernement met en place une commission indépendante pour examiner la loi controversée sur la sécurité

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi soir qu’une commission indépendante devait examiner la loi controversée sur la sécurité mondiale.

L’article 24 du projet de loi interdit le partage d’images d’agents des forces de l’ordre à des «fins malveillantes» avec toute personne qui en aurait été victime, passible d’un an de prison et d’une amende de 45 000 €. Mais les critiques, y compris les journalistes et les groupes de défense des droits humains, disent que cela restreindrait la liberté de la presse et conduirait à moins de responsabilité de la police.

La création de la Commission a été annoncée à l’issue d’une réunion entre Castex et des syndicats représentant des éditeurs et des collectifs de journalistes, dont Reporters sans frontières.

Elle sera dirigée par le chef de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et est chargée << de proposer à la représentation nationale une nouvelle rédaction de l'article 24 afin de respecter l'objectif poursuivi tout en dissipant tout doute sur le respect de la liberté d'information, "a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

“Le Premier ministre a réaffirmé que l’intention du gouvernement n’a jamais été et ne sera jamais de porter atteinte à la liberté d’expression et aux principes de la loi de 1881” qui sauvegarde la liberté de la presse dans le pays, at-il ajouté.

La Commission doit présenter son rapport fin décembre.

Le projet de loi, approuvé par la chambre basse du Parlement plus tôt cette semaine, a déjà été amendé une fois en raison du tollé suscité. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ce week-end pour le dénoncer.

Il a également relancé un débat sur la brutalité policière et la responsabilité, tout comme deux de ces affaires ont fait la une des journaux ces derniers jours.

Lundi, des images de policiers armant vigoureusement des migrants et jetant des gens hors de leurs tentes alors qu’ils se déplaçaient pour démanteler un camp illégal dans le centre de Paris ont été qualifiées de “choquantes” par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui a ordonné à l’inspecteur général de police d’enquêter sur “plusieurs actions inacceptables “.

Les images de vidéosurveillance diffusées jeudi d’un homme noir battu par plusieurs policiers sans raison apparente ont également causé la consternation.

Darmanin a décrit les images comme “indicible et insupportable” et ordonné la suspension de trois agents en attendant une enquête.