France : Hugo Lloris minimise la dispute entre Kylian Mbappe et Olivier Giroud | Actualités footballistiques

Le gardien et capitaine français Hugo Lloris a minimisé la querelle publique entre les attaquants Kylian Mbappe et Olivier Giroud.

Les champions du monde débutent mardi soir leur campagne pour l’Euro 2020 avec un match très attendu contre l’Allemagne, triple vainqueur, à Munich.

Mais leurs préparatifs ont été entachés d’un désaccord entre les attaquants, Giroud critiquant le service de ses coéquipiers – bien qu’il soit sorti du banc pour marquer deux fois lors d’un match d’échauffement – et Mbappe mécontent que le problème ait été rendu public.

A la veille du match contre l’Allemagne, Lloris a déclaré : « Mbappe et Giroud, ils ont peut-être eu une courte discussion, mais c’est normal – ce n’est pas inhabituel.

« Il y a des avis différents dans les vestiaires, ça peut arriver.

Image:

Kylian Mbappe a critiqué son coéquipier français Olivier Giroud pour avoir exprimé ses opinions en public



« Cela n’a pas du tout nui à l’équipe. Nous avons un excellent esprit d’équipe. Je pense que nous l’avons très bien géré.

« Kylian devait dire quelque chose, mais c’est quelque chose qu’il a dit dans le passé. Nous sommes maintenant concentrés sur notre premier match dans cette compétition. »

Le patron des Bleus, Didier Deschamps, dispose d’une équipe en pleine forme à l’Allianz Arena, avec Mbappe, Karim Benzema, Giroud, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele parmi une multitude d’options offensives.

« Ce sont des joueurs de classe mondiale qui ont joué au plus haut niveau », a déclaré Lloris.

« Je comprends que nos adversaires puissent avoir peur de notre attaque et que nous sommes félicités pour l’attaque que nous avons.

« Mais nous ne pouvons réussir que par le collectif. Il sera important de garder le bon équilibre et de se concentrer contre un adversaire aussi formidable que l’Allemagne. »

Image:

Joachim Low quittera son poste à la tête de l’Allemagne après ce tournoi



Neuer : Nous ne sommes pas des outsiders

Le capitaine allemand Manuel Neuer a déclaré que son équipe ne se considérait pas comme un outsider face aux champions du monde.

Les Allemands ne sont pas aussi sophistiqués que d’habitude, étant sortis en phase de groupes de la Coupe du monde 2018 et avec une équipe assez peu testée qui devrait s’aligner.

Mais ils joueront leurs matches de groupe à Munich et Neuer a déclaré : « Il est très important de commencer par un résultat réussi.

« Nous savons que nous devons quelque chose aux fans après le dernier tournoi. Nous espérons les exciter avec la façon dont nous allons jouer et nous avons besoin de leur soutien.

« Nous savons que la France a connu du succès l’année dernière.

« Mais nous sommes toujours une très bonne équipe, mal à l’aise de jouer contre.

« Nous les respectons mais nous ne nous considérons pas comme des outsiders. Nous voulons gagner le match ici à Munich. »

Joachim Low se prépare pour son tournoi final en tant qu’entraîneur-chef de l’Allemagne et pense que son équipe déborde d’ambition et d’enthousiasme.

« Il y a une énorme attente », a-t-il déclaré.

« Nous attendons avec impatience le départ pour nous contre le champion du monde en titre, c’est quelque chose de spécial.

« Dans l’équipe, il y a beaucoup d’enthousiasme et d’ambition, c’est ce que vous pouvez ressentir. Tous les joueurs ont faim, sont avides, ils veulent réussir et cela me donne confiance en moi et je dors bien la nuit. »