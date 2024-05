France Football va remettre à Robert Lewandowski son Ballon d’Or tant attendu

Au cours de la saison 2019/20, Robert Lewandowski et le Bayern Munich ont été les seigneurs du football, balayant chaque équipe avant l’autre et ne remportant que le deuxième sextuple de l’histoire du football. Le Polonais était en pole position pour remporter l’édition du Ballon d’Or de cette année-là, mais les organisateurs, France Football, ont décidé de ne pas l’attribuer en raison des restrictions liées au COVID-19 qui ont mis en colère de nombreux fans du Bayern. Maintenant, cela pourrait changer.

Ivan San Antonio de Diario Sport via Sportskeeda rapporte que France Football envisage finalement de l’accorder, bien que quatre ans de retard. Bien que rien ne soit officiel pour l’instant, cela ne dérangera pas Lewandowski puisqu’il aurait déclaré que « si je gagnais le Ballon d’Or quatre ans plus tard, je ne me sentirais pas offensé, ce serait un grand honneur et j’accepterais ». la récompense ».

Le meilleur que Lewy a obtenu était une version Lego du prix et le prix du meilleur attaquant des prix 2021, qui a été rapidement abandonné peu de temps après. N’oublions pas, une décision malheureuse vers FC Barcelona.

Vous cherchez plus d’idées et d’analyses sur la recherche insensée d’entraîneurs du Bayern Munich et pourquoi le club ne semble pas être sur la même longueur d’onde en matière d’embauche ? Que diriez-vous de quelques idées sur lesquelles les joueurs du Bayern Munich pourraient faire partie de la purge de Max Eberl et Christoph Freund pour l’été ? mercato? Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut avec notre émission bavaroise de podcasts, disponible sur Spotify ou ci-dessous :