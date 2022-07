France Femmes 2 – 1 Belgique Femmes

La France s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2022 avec une victoire 2-1 contre la Belgique au New York Stadium.

La France a ouvert le score à la sixième minute lorsque Kadidiatou Diani s’est dirigé vers le deuxième poteau et même si c’était à sens unique pendant une grande partie de la mi-temps, la Belgique a marqué un but égalisateur après 36 minutes lorsque Janice Cayman a soigneusement rentré à la maison.

Les Françaises ont retrouvé leur avantage peu de temps après lorsque Griedge Mbock Bathy est rentrée chez elle avec force lors de sa première apparition dans le tournoi.

La Belgique a été réduite à 10 joueurs avec une minute à jouer quand Amber Tysiak a reçu ses ordres de marche pour le handball à l’intérieur de la surface, mais Wendie Renard a raté le penalty qui en a résulté.

Il n’a pas fallu longtemps à la France pour s’installer dans la routine qui leur a valu cinq buts contre l’Italie dimanche et la première chance du match est tombée pour les Français lorsque le corner percé de Clara Mateo a trouvé la tête de Renard, mais elle a envoyé sa tête à côté de la cible trois minutes plus tard.

Image:

La Belgique a égalisé contre la France en première mi-temps





La France a de nouveau regardé loin pour exploiter ses adversaires et a trouvé la joie six minutes plus tard lorsque Sakina Karchaoui a effectué une course en flèche sur la gauche et que son centre a été renvoyé à la maison par Diani pour porter le score à 1-0.

Karchaoui s’est avéré être une menace sur la gauche et a de nouveau lancé un ballon dans Diani mais cette fois sa tête a été tournée sur le poteau par Nicky Evrard à bout portant.

La Belgique était à égalité contre le cours du jeu lorsque les Caïmans ont dépassé la pressée Pauline Peyraud-Magnin.

Cependant, la France n’a pas tardé à reprendre son avance lorsque cinq minutes plus tard, Mbock Bathy a dirigé à bout portant le centre percé d’Eve Perrisset.

Image:

Wendie Renard a raté un penalty en seconde période





La France a toujours été aux commandes et la Belgique doit remercier Evrard d’avoir maintenu le score à 2-1 lorsqu’elle a effectué un bel arrêt pour contrer Ouleymata Sarr.

La France aurait dû mettre le match au lit dans les dernières minutes lorsqu’elle a reçu un penalty après que Tysiak ait manipulé et un deuxième carton jaune a vu le Belge expulsé.

Mais Evrard a de nouveau refusé la France alors qu’elle descendait bas pour sauver le coup de pied de Renard.

