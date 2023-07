France émeutes Nahel M.

Il s’avère que les gens du monde entier en ont assez de la police.

Selon ABCActualités, le pays est au milieu de sa troisième journée d’émeutes et de manifestations liées à l’assassinat par la police d’un jeune de 17 ans nommé Nael M. La portée complète de l’incident n’est toujours pas claire, mais le garçon conduisait dans le banlieue nord-ouest de Paris à Nanterre et a fait l’objet d’un contrôle routier. Nael a ensuite reçu une balle dans la poitrine et est décédé des suites de sa blessure. L’officier qui a appuyé sur la gâchette a été détenu pour suspicion d’homicide volontaire pendant qu’une enquête s’ensuit.

Nous nous arrêterons ici pour dire qu’il est intéressant que les Français jugent approprié de détenir des officiers qui auraient commis des actes de violence contre le public alors qu’ici en Amérique, les flics peuvent tuer à peu près n’importe qui et toujours percevoir un chèque en dormant dans leur lit tous les soirs .

Il est rapporté que 40 000 policiers ont été déployés à travers la France où de grandes manifestations pacifiques se produisent parallèlement à des émeutes enflammées à Paris et dans les régions voisines. Pas plus tard qu’hier soir, 667 personnes ont été arrêtées dans tout le pays et ce soir ne sera probablement pas différent. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, supplie le public de « se calmer » tandis que la mère de Nael s’est adressée aux réseaux sociaux avec un message opposé, « S’il vous plaît, révoltons-nous pour mon fils ».

Je vous ai entendu et beaucoup d’autres personnes aussi. La brutalité policière n’est pas seulement un problème américain, les forces de l’ordre du monde entier violeront, maltraiteront et tueront des innocents simplement parce qu’ils le peuvent. Les gens en ont assez.