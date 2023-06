France. Des enfants d’à peine trois ans se battent pour leur vie après une attaque au couteau à Annecy | Nouvelles du monde

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux d’une attaque au couteau près d’une école primaire dans le sud-est de la France (Photo: PA) Quatre enfants, âgés de 22 mois à trois ans, et deux adultes ont été blessés lors d’une attaque massive à l’arme blanche dans le sud-est France ce matin. La police s’est précipitée sur les lieux de l’attaque au couteau dans une aire de jeux du parc de la ville d’Annecy, dans les Alpes françaises, juste avant 10 heures, heure locale. Des témoins ont déclaré qu’au moins une des victimes était dans une poussette lorsque le suspect a frappé, et des vidéos partagées en ligne le montrent courant vers une femme avec une poussette. « Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc », a déclaré le président français Emmanuel Macron dans un communiqué. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo La police boucle le lieu de l’attaque au couteau (Photo: PA) « Nos pensées vont à eux ainsi qu’à leurs familles et aux services d’urgence mobilisés. » Deux enfants et un homme âgé seraient dans un état potentiellement mortel à l’hôpital. L’un des enfants blessés est un ressortissant britannique, a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, tandis qu’un autre vient des Pays-Bas. Les enfants sont dans un « état grave », a déclaré le procureur de la République lors d’une conférence de presse à Annecy. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a confirmé sur Twitter que l’agresseur a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue au commissariat de la ville. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent le suspect armé d’un couteau (Photo: Twitter)



Le footballeur Anthony Le Tallec a partagé une vidéo sur son Instagram de l’arrestation présumée Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo « Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessées par une personne armée d’un couteau sur une place d’Annecy », a-t-il déclaré plus tôt ce matin. « Ils ont été arrêtés grâce à l’intervention très rapide de la police. » Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent le moment où l’homme a été appréhendé par plusieurs policiers, avec l’aide de membres du public. Au moins deux policiers armés peuvent être vus courir après lui, et un bruit sec peut être entendu. Le procureur a confirmé qu’il avait été abattu et qu’il était « légèrement blessé ». C’est le moment où le suspect a été appréhendé au sol (Photo: Twitter)



Il y a deux hélicoptères et plusieurs voitures de police dans la zone Pâquier Il a été confirmé que l’homme, âgé d’une trentaine d’années, est un chrétien syrien bénéficiant du statut de réfugié en Suède. Il avait une femme et un enfant de trois ans dans le pays scandinave. Certains rapports l’ont identifié comme étant Abdalmasih H., 32 ans, mais la police n’a pas encore confirmé cette information. Pour le moment, la police n’a pas précisé ses motivations et il semble qu’il n’ait aucun lien avec une organisation terroriste. Un témoin a déclaré à BFMTV avoir vu l’homme au couteau attaquer un homme âgé, lui sauter dessus et le poignarder à plusieurs reprises.



L’incident s’est produit dans une aire de jeux du parc de la ville d’Annecy, dans les Alpes françaises (Photo: Metro.co.uk) Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Il a dit qu’il avait crié à la police d’agir, ajoutant: « Je leur ai crié d’intervenir. » L’ancien footballeur de Liverpool Anthony Le Tallec a partagé une vidéo sur son Instagram d’un suspect appréhendé par plusieurs policiers dans le parc. S’exprimant dans une vidéo, il se souvient d’avoir couru au bord du lac d’Annecy lorsque des personnes courant vers lui l’ont poussé à fuir. Qualifiant l’attaque d' »abominable », le député de Haute-Savoie Antoine Armand a déclaré qu’elle s’était produite dans une cour de récréation. L’Assemblée nationale a observé une minute de silence plus tôt dans la journée, interrompant un débat sur la réforme des retraites. Plus: Actualités sur la criminalité

La présidente du Parlement, Yael Braun-Pivet, a déclaré aux politiciens: «Il y a de jeunes enfants dans un état critique. Je vous demande d’observer une minute de silence pour eux, pour leurs familles. La première ministre française Élisabeth Borne est arrivée à Annecy juste après 14 h 10 après avoir quitté Paris moins d’une heure après l’agression. Les routes sont actuellement bloquées autour de la scène de l’attaque au couteau dans le quartier Pâquier, et le maire François Astorg a exhorté les gens à éviter de s’y rendre. Il y a toujours une forte présence policière au parc, à côté du lac, où les familles avec enfants vont faire du sport et se promener. Les élèves des écoles voisines ont été rapidement évacués en lieu sûr. Reportage supplémentaire de Peter Allen, de Paris, France. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

