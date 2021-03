Les Parisiens ont envahi les rues de la capitale française ce week-end pour profiter du soleil printanier alors que la ville était replongée dans des mesures de verrouillage strictes.

Le Premier ministre Jean Castex a dit la semaine dernière aux habitants de Paris, Lyon et Nice de rester à l’intérieur sauf en cas de nécessité absolue avec tous les magasins non essentiels fermés pour tenter de ralentir une troisième vague de Covid.

Mais il a été miné par Emmanuel Macron qui a insisté vendredi sur le fait que les gens étaient autorisés à sortir et à socialiser et a rejeté les propos de « verrouillage » – affirmant que ce n’était pas le bon terme pour décrire les nouvelles mesures.

Cela a provoqué des scènes de promenades et de parcs bondés à Paris au cours du week-end qui, selon les experts, feraient grimper le taux de cas, l’un d’eux déclarant que la France a « perdu la bataille » contre le virus.

Quelques milliers de manifestants se sont également rassemblés à Paris pour s’opposer aux nouvelles mesures de verrouillage, qui reflétaient des manifestations en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Bulgarie, en Suisse, en Serbie et en Pologne.

Et dans la ville méridionale de Marseille, environ 6500 personnes se sont rassemblées pour un carnaval de rue enfreignant le verrouillage, les participants disant qu’ils en avaient assez des restrictions – plus d’un an après leur première imposition.

Les promenades et les parcs de Paris étaient remplis de gens profitant du soleil printanier ce week-end, malgré de nouvelles mesures de verrouillage dans la ville empêchant les gens de sortir, sauf pour une raison essentielle

Des groupes de personnes se sont assis le long de la Seine et ont profité du soleil, ce qui a conduit les experts à avertir que le pays a « perdu la bataille » contre le coroanvirus et verra les cas et les décès monter en flèche

Les rues bondées sont survenues après qu’Emmanuel Macron a sapé son propre Premier ministre en insistant sur le fait que les nouvelles règles permettent aux gens de socialiser à l’extérieur, le président niant que cela équivaut à un autre « verrouillage ».

Paris porte le poids d’une nouvelle vague d’infections à coronavirus en France, avec des unités de soins intensifs dans les hôpitaux de la ville déjà pleines à craquer d’experts prévoyant plus de cas

La France a commencé à imposer des verrouillages régionaux dans l’espoir de faire tomber les cas qui augmentent lentement depuis le dernier arrêt levé en novembre (à gauche). Les décès sont en baisse constante (à droite), mais on craint que la tendance s’inverse

Mais il n’y avait pas que des membres du public qui attaquaient et défiaient le nouveau verrouillage de la France. Les mesures ont également été critiquées par les experts et les journalistes pour être «désordonnées» et ne pas aller assez loin pour protéger les gens.

Un certificat d’autorisation de voyage mis en ligne a été tellement ridiculisé par les médias français pour sa complexité inutile que le ministère de l’Intérieur l’a mis au rebut en quelques heures. Pour l’instant, une simple preuve de résidence est requise pour se promener dans un rayon de six milles.

Le formulaire que le gouvernement français oblige toujours les citoyens à remplir pour parcourir de plus grandes distances de 18 miles n’était pas non plus accessible en ligne en raison d’un problème technique. Dimanche, un site Web a simplement dit: «Disponible bientôt».

En vertu des nouvelles restrictions, les magasins non essentiels ont été fermés, mais les gens ne sont pas obligés de passer la majeure partie de la journée confinés à la maison. Le gouvernement a annoncé les mesures jeudi alors que le coronavirus reprenait de la vitesse dans certaines régions de France.

Le pays a signalé 35327 nouveaux cas confirmés samedi, lorsque le nombre de patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs françaises est passé à 4353, le plus à ce jour cette année, a rapporté le ministère de la Santé.

« Quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas viables, et cela va devenir de plus en plus difficile à mesure que le virus continue de circuler », Anaelle Aeschliman, infirmière à la clinique Ambroise Pare dans la banlieue ouest parisienne de Neuilly-sur- Seine, a déclaré à l’Associated Press. « J’avoue que j’ai été un peu déçu que nous ne soyons pas enfermés dans tout le pays. »

Le professeur William Dab a également accusé la France d’avoir perdu la bataille contre Covid alors que les taux d’infection montaient en flèche.

Des milliers de manifestants en grande partie sans masque se sont également rassemblés lors d’une manifestation à Paris ce week-end alors qu’ils réclamaient la fin des mesures de verrouillage et le retour des libertés personnelles.

Les manifestations à Paris ont été reflétées par celles en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Bulgarie, en Suisse, en Serbie et en Pologne ce week-end alors que les Européens se lassent des mesures de verrouillage

Une bannière de protestation se lit comme suit: « Liberté – mettez fin à l’état d’urgence médical » en référence aux pouvoirs du gouvernement qui permettent aux ministres d’imposer des règles de verrouillage lors d’une marche à Paris

Les manifestants anti-vaxx faisaient partie de ceux qui manifestaient contre les verrouillages à Paris ce week-end

Des Français participent à un rassemblement anti-lockdown à Paris samedi, après que la ville ait été relancée dans des mesures sévères

« Il y a un décalage entre la gravité de la situation et les règles qui ont été adoptées », a déclaré le professeur Dab, ajoutant qu’il y avait eu « un divorce avec la science ».

Il a particulièrement critiqué les verrouillages sans enthousiasme, les avis contradictoires sur les vaccins et l’absence d’un programme cohérent de tests et de traçabilité.

Le professeur Dab a déclaré à la chaîne d’information BFM que «nous pouvons peut-être freiner un peu, mais la situation épidémiologique ne s’améliorera pas avec les mesures qui ont été prises».

Il a ajouté: « Franchement, l’impression que j’ai, c’est que la bataille contre la contamination est perdue. »

Faisant référence à Jean Castex, le plus haut responsable politique de France après le président Emmanuel Macron, le professeur Dab a déclaré: « D’ailleurs, je constate que le Premier ministre n’a fait aucune référence à la stratégie de test, au traçage, c’est à cause de cela que la bataille a été perdu.

Le professeur Dab, en charge de la santé publique en France pendant deux ans jusqu’en 2005, a déclaré: « La seule façon de ralentir la pandémie est de vacciner davantage de personnes. »

Plus de 30000 nouvelles infections par jour sont actuellement signalées en France, malgré les promesses du président Macron de ramener le chiffre quotidien à 5000.

Avec plus de 4000 personnes en soins intensifs ce week-end, les médecins du Grand Paris ont été contraints d’évacuer les patients vers des hôpitaux moins fréquentés dans d’autres régions du pays.

6500 personnes ont également participé dimanche à un rassemblement de masse dans la ville de Marseille qui a dû être démantelé par la police

Des milliers de jeunes, en grande partie sans masque, ont assisté au carnaval de rue, affirmant qu’ils en avaient assez des règles de verrouillage qui ont gâché leur vie ces derniers mois.