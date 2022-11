France : corps retrouvé dans les décombres d’un immeuble effondré

Les autorités ont déclaré que la réflexion rapide d’un résident qui a remarqué des fissures dans le bâtiment et a provoqué une évacuation avant l’effondrement de samedi a sauvé de nombreuses vies.

Les médias français ont nommé le résident qui a donné l’alerte comme étant Thibault Lemay, un étudiant et locataire de 22 ans qui est rentré chez lui à 3 heures du matin après une soirée et a remarqué une fissure béante et un mur déformé.