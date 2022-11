France : corps retrouvé dans les décombres d’un immeuble effondré

PARIS (AP) – Les pompiers français de la ville de Lille, dans le nord du pays, ont déclaré dimanche avoir retrouvé un corps sous les décombres d’un immeuble de quatre étages qui s’était effondré la veille.

Les autorités ont déclaré que la réflexion rapide d’un résident qui a remarqué des fissures dans le bâtiment et a provoqué une évacuation avant l’effondrement de samedi a sauvé de nombreuses vies.

Dimanche matin, les secouristes ont conclu l’opération de sauvetage d’urgence qui visait à retrouver des survivants ou des personnes prises dans les décombres. Une personne a été secourue samedi avec des blessures légères.

Le chef des opérations de sauvetage, Stéphane Beauventre, a déclaré aux médias français que le corps retrouvé était probablement celui d’un médecin de 45 ans qui s’était vu attribuer un appartement dans l’immeuble pour le week-end.

Beauventre a déclaré que le médecin avait disparu depuis samedi.

Les médias français ont nommé le résident qui a donné l’alerte comme étant Thibault Lemay, un étudiant et locataire de 22 ans qui est rentré chez lui à 3 heures du matin après une soirée et a remarqué une fissure béante et un mur déformé.

Lemay a déclaré à la radio France Bleu Nord qu’il revenait “voir mes deux colocataires”.

“Nous avons réalisé que le bâtiment avait bougé car nous ne pouvions plus ouvrir la porte du haut et nous avons entendu des décombres tomber”, a-t-il déclaré. “Très vite, nous avons pris la décision d’avertir les services d’urgence.”

Les pompiers sont intervenus et ont créé un cordon autour de la « zone à risque » du bâtiment, divisée en parties commerciales et résidentielles.

La maire de Lille, Martine Aubry, a déclaré que les actions de l’homme avaient sauvé des vies.

The Associated Press