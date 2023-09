France contre Nouvelle-Zélande : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

maintenant 14h08 HAE Le voilà! Jean Dujardin débute la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby au Stade de France. Photographie : Franck Fife/AFP/Getty Images



il y a 3 mois 14h05 HAE La cérémonie d’ouverture a commencé … Jean Dujardin, l’acteur de The Artist, évolue dans un village français fictif au milieu du terrain. Il est arrivé sur les lieux à bord d’un vélo de livraison de boulanger, et beaucoup de gens dansent, font des sauts périlleux et font d’autres choses dans les environs. Jean Dujardin : décrocher un Oscar, c’est comme gagner la Coupe du monde En savoir plus

il y a 5 mois 14h03 HAE « Vraiment enraciné pour la France (une situation étrange pour un Anglais) car ils ont tout fait correctement », envoie Thomas Burt par e-mail. « J’ai résolu la fracture club/pays, recruté d’excellents entraîneurs et joué un rugby magnifique. Ce serait bien de le voir récompensé.



il y a 14 mois 13h54 HAE Astérix et Obélix sont sur place à Paris, rapporte Robert Kitson. Je ne me souviens pas d’un plus grand sentiment d’anticipation avant tout #RugbyWorldCup au cours des 25 dernières années. Même Astérix et Obélix sont de la partie ! #bytoutatis pic.twitter.com/flcWgVGAeX -Robert Kitson (@robkitson) 8 septembre 2023



il y a 16 mois 13h52 HAE Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2007 Bryan Habana, aux côtés de Jill Douglas et Sean Fitzpatrick sur ITV, décrit le sentiment d’anticipation en France comme « absolument tangible ». « C’est spécial », dit Fitzy. Gagner la coupe il y a 16 ans était « absolument spécial », s’enthousiasme Habana.

il y a 18 mois 13h50 HAE « Je suis depuis la Zambie», envoie un e-mail à Benoît. « Par respect pour mon héros d’enfance Serge Blanco, je pars pour la France à 17 ans. Bon match à tous ! » Profitez-en, Benoît.



il y a 19 mois 13h49 HAE La couverture d’ITV a commencé. Mark Pougatch présente, avec Jonny Wilkinson, Maggie Alphonsi et Brian O’Driscoll tous alignés derrière les pupitres des experts.



il y a 21 mois 13h47 HAE Sean Ingle Quand le crépuscule tombe sur Paris vendredi, la ville résonnera du spectaculaire et du divin. Pour marquer le début de la Coupe du Monde de Rugby, la Tour Eiffel s’illuminera de lumière. Ensuite, l’oscarisé Jean Dujardin dirigera une cérémonie d’ouverture qui célèbre les Français « savoir-faire et art de vivre», ainsi que le 200e anniversaire du sport. Inévitablement, il y aura des feux d’artifice. Mais le plus gros coup d’éclat surviendra lorsque les deux favoris du tournoi, la France et la Nouvelle-Zélande, s’affronteront musculairement et osseusement lors du match d’ouverture, et que 80 000 personnes au Stade de France rugiront de leur approbation. Coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby : Paris se prépare pour la répétition générale olympique En savoir plus



il y a 30 mois 13h38 HAE Maintenant, revenons à ces équipes … il sera intéressant de voir comment Yoram Moefana se comportera à l’intérieur du centre, aux côtés de Gaël Fickou au n°13 de l’entrejeu français. Mathieu Jalibert fait également face à une grosse soirée à l’ouverture, face au dangereux Richie Mo’unga. Quel est votre pronostic pour la victoire ? Vous pouvez m’envoyer un email ou tweeter.

il y a 44 mois 13h24 HAE Pauses d’eau mises en place lors de tous les matches ce week-end Des pauses aquatiques seront mises en place pour tous les matchs de la Coupe du monde de rugby ce week-end, dans un contexte de températures élevées en France. Paris – théâtre de la rencontre entre les hôtes, la Nouvelle-Zélande, vendredi soir – est en proie à une vague de chaleur avec des températures quotidiennes de 35 °C qui devraient durer jusqu’à lundi. Deux matches se déroulent à Marseille, dont le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Argentine, où il fait 30 degrés. « Les pauses d’eau fonctionneront au milieu des deux mi-temps lors d’une pause naturelle dans le jeu. Le processus sera géré par l’arbitre », indique un communiqué de World Rugby. « Le processus a été appliqué lors des précédentes Coupes du Monde et dans le rugby en général lorsque les températures sont chaudes ou humides et est pris en compte dans les règlements du tournoi. » Le Pays de Galles s’entraîne sous la chaleur bordelaise. Photographie : Chris Fairweather/Huw Evans/Shutterstock



il y a 1h 13h09 HAE Équipes France: Ramos ; Penaud, Fickou, Moefana, Villière ; Jalibert, Dupont (capitaine); Wardi, Marchand, Atonio, Woki, Flament, Cros, Ollivon, Alldritt. Remplaçants: Mauvaka, Gros, Aldegheri, Taofifenua, Boudehent, Lucu, Vincent, Jaminet. Nouvelle-Zélande: Barrett ; Jordan, Ioane, Lienert-Brown, Telea ; Mo’unga, Smith ; de Groot, Taylor, Laulala, Whitelock, Barrett, Papali’i, Cane (capitaine), Savea. Remplaçants: Taukei’aho, Tuungafasi, Newell, Vaa’i, Jacobson, Christie, Havili, Fainga’anuku.