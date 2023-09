France contre Namibie : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

La Namibie entre sur le côté et un penalty est accordé. La France donne un coup de pied pour le corner dans l’espoir de pouvoir profiter d’un meilleur alignement. Mauvaka fait mieux cette fois et le maul commence. Le ballon est envoyé à Dupont, qui botte vers le corner pour que Penaud le récupère, il lâche une épaule et franchit la ligne. Ramos envoie le coup de pied large depuis la ligne de touche.

4 minutes : Le premier alignement de la France ne se déroule pas non plus comme prévu car ils ne parviennent pas à le réaliser correctement.

Une idée de David Williams : « Limites de poids controversées mais maximales de l’équipe (librement choisies par position). Cela rendrait le jeu plus accessible et pourrait aider à éviter de nombreuses obsessions d’infraction qui causent un tel casse-tête au bunker.

Geoff Wignall suggère : « Concernant votre question des changements de règles, je n’ai pas de telles suggestions : je serais heureux d’un changement d’approche dans l’arbitrage des règles existantes.

« Plus précisément, des avantages plus courts, notamment pour les en-avants (qui étaient perceptibles et rafraîchissants lors du match Fidji – Australie) ; et des flux de mêlée directs.

« Bien sûr, il n’y a pratiquement aucune prostituée actuellement qui sache quoi faire avec un aliment qui nécessite un véritable accrochage. »