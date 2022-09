France : Aucune nation ne peut rester « indifférente » à la guerre en Ukraine

NATIONS UNIES – Le président français Emanuel Macron a exhorté les pays mardi à ne pas rester neutres sur la condamnation de la guerre de la Russie en Ukraine alors qu’il déclarait que l’invasion de Moscou équivalait à une nouvelle forme d’impérialisme. La guerre en Ukraine – et ses effets sur les prix des denrées alimentaires, les coûts du carburant, les centrales nucléaires ukrainiennes et le contexte plus large des tensions entre la Russie et l’Occident – ​​plane sur le rassemblement annuel des présidents, premiers ministres, monarques et autres dignitaires. Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont encore pris la parole au cours de la série de discours qui dure depuis près d’une semaine.

Macron a fait de la guerre la pièce maîtresse de son discours, arguant que le conflit menace d’inaugurer un monde où “la sécurité et la souveraineté de chacun ne dépendent plus d’un rapport de force, de la force des alliances, mais plutôt de celle des groupes armés et milices ».

« Qui ici peut défendre l’idée que l’invasion de l’Ukraine ne justifie aucune sanction ? Il a demandé. “Qui d’entre vous ici peut considérer que le jour où quelque chose de similaire avec un voisin plus puissant vous arrivera, il y aura un silence de la région, du monde ?”

Dans deux résolutions de l’Assemblée générale en mars, peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, environ 140 des pays membres de l’ONU ont déploré l’agression de la Russie contre l’Ukraine, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et au retrait de toutes les forces russes, et ont demandé instamment la protection de millions de civils. Mais plus de 30 pays se sont abstenus, dont la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud.

Le 7 avril, quelque 58 nations se sont abstenues de voter sur une mesure demandant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’homme. C’est passé, 93-24.

Macron a appelé les pays membres des Nations Unies “à agir pour que la Russie rejette la voie de la guerre”, et il a déclaré que rester en dehors de la question n’était pas une option.

“Ceux qui se taisent aujourd’hui sont en quelque sorte complices d’une cause d’un nouvel impérialisme, d’un nouvel ordre qui piétine l’ordre actuel, et il n’y a pas de paix possible ici”, a-t-il dit. “La guerre en Ukraine ne doit pas être un conflit qui laisse personne indifférent.”

“Il ne s’agit pas non plus de choisir un camp entre l’Est et l’Ouest, entre le Nord ou le Sud”, a insisté le président français. “Ce dont nous parlons, c’est de la responsabilité de chacun – de tous ceux qui s’engagent à respecter la Charte (des Nations Unies) et notre précieux bien commun : la paix.”

Macron s’est exprimé peu de temps après que les régions contrôlées par la Russie de l’est et du sud de l’Ukraine ont annoncé leur intention de commencer à voter cette semaine pour devenir des parties intégrantes de la Russie.

Les votes soutenus par le Kremlin, sur un territoire que la Russie contrôle déjà, sont presque certains d’aller dans le sens de Moscou. Les dirigeants occidentaux qui soutiennent Kyiv avec un soutien militaire et autre ont rejeté les votes comme illégitimes.

“La Russie a déclaré la guerre, elle a envahi cette région, elle l’a bombardée, elle a tué des gens, elle a fait fuir d’autres personnes, et maintenant elle explique que, dans cette même région, elle va organiser un référendum”, a déclaré Macron aux journalistes avant son discours. . “Si ce n’était pas tragique, on pourrait rire.”