France 5 – 1 Italie Dames

Grace Geyoro a réussi un triplé en première mi-temps alors que la France a fait un début de rêve dans le championnat d’Europe féminin en battant l’Italie 5-1 dans le groupe D au stade Rotherham de New York dimanche.

L’Italie était menée 5-0 à la pause lors d’une chaude soirée dans le South Yorkshire alors que la France adoptait le style avec le score le plus élevé en première mi-temps lors d’une finale de l’Euro féminin.

Le milieu de terrain Geyoro a donné l’avantage aux Bleues à bout portant à la neuvième minute et Marie-Antoinette Katoto a porté le score à 2-0 trois minutes plus tard après que la gardienne Laura Giuliani l’ait placé directement sur son chemin.

Le but était le 26e but de l’attaquant du Paris Saint-Germain Katoto en 31 matches internationaux et elle aurait pu en avoir un autre quelques instants plus tard, écrasant un effort contre le poteau, alors que la France confiante dominait la possession du ballon pour prendre la tête du groupe.

L’équipe de Corinne Diacre, qui a traversé son groupe de qualification sans encaisser de but mais qui n’a pas encore remporté de tournoi majeur, menait 3-0 à la 38e minute lorsque Delphine Cascarino a lancé une frappe puissante.

Geyoro, qui fait sa 50e apparition pour la France, a empoché sa deuxième deux minutes plus tard en battant deux défenseurs et le gardien de but avant de faire rouler le ballon dans un filet vide et de frapper le drapeau de coin, le but étant maintenu par VAR.

Elle est ensuite entrée dans l’histoire de l’Euro en inscrivant un triplé avant même que le match n’ait atteint la mi-course. La France s’est un peu échauffée après la pause, mais avait déjà gagné le match en toute sécurité, car Diacre a choisi de changer sa ligne de front et de faire sortir les trois buteurs.

L’Italie avait risqué d’être réduite à 10 joueurs à la 64e minute lorsque la capitaine Sara Gama s’est vu montrer un rouge direct pour un tacle haut sur Geyoro, qui a été réduit à un jaune après un long examen VAR.

La remplaçante Martina Piemonte a marqué un but de consolation avec une tête en boucle en deuxième période et l’Italie aurait pu avoir une seconde tardive lorsque Selma Bacha a dégagé la ligne dans le temps d’arrêt avec la gardienne Pauline Peyraud-Magnin battue, mais le mal était déjà fait comme la France fait 15 victoires consécutives.

Et après?

La France, qui s’est placée en pole position pour se qualifier après un seul match, se tournera ensuite vers la Belgique, tandis que l’Italie affrontera l’Islande au Manchester City Academy Stadium. Le groupe D est de retour en action le 14 juillet.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi à 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley