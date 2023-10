France 4-1 Ecosse (17 octobre 2023) Analyse du match

La France s’est remise d’une erreur défensive flagrante pour battre l’Écosse 4-1 lors d’un match amical entre deux équipes déjà qualifiées pour le Championnat d’Europe.

Le coup d’envoi à Lille a été retardé de 10 minutes pour laisser aux supporters le temps de pénétrer en toute sécurité dans le terrain, en raison des mesures de sécurité renforcées en place.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’Écosse a mené brièvement après qu’une passe errante d’Eduardo Camavinga ait permis à Billy Gilmour de marquer le premier but, mais Benjamin Pavard a égalisé cinq minutes plus tard et a marqué un doublé avant la mi-temps.

Kylian Mbappé a converti un penalty pour la France juste avant la pause, après que Liam Cooper ait été pénalisé pour un tiraillement de maillot sur Olivier Giroud et que Kingsley Coman ait complété le score en marquant un rebond à la 70e minute.

Les deux équipes ont obtenu leur place pour l’Euro de l’année prochaine en Allemagne ces derniers jours, avant le dernier tour de qualification le mois prochain. La France complètera son groupe avec une visite de Gibraltar et un voyage en Grèce, tandis que l’Écosse se rendra en Géorgie et accueillera la Norvège.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport.