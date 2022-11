France 4 – 1 Australie

La France, championne en titre, s’est remise d’un but précoce de l’Australie pour s’imposer 4-1 alors qu’elle entamait sa défense de la Coupe du monde avec style au Qatar.

Lors d’une journée qui a commencé par l’un des plus gros chocs de l’histoire de la Coupe du monde, l’équipe de Didier Deschamps a risqué de suivre le même chemin que l’Argentine contre l’Arabie saoudite lorsque Craig Goodwin a donné l’avantage à l’Australie dans les 10 premières minutes du match.

Mais les buts d’Adrien Rabiot et d’Olivier Giroud ont donné l’avantage à la France avant la mi-temps et la qualité s’est révélée en seconde période avec Kylian Mbappe émergeant comme la star du spectacle. Il a marqué le troisième puis a préparé Giroud pour le quatrième avec un magnifique centre.

Ce but a déplacé le niveau de Giroud, âgé de 36 ans, avec Thierry Henry en tant que meilleur buteur de tous les temps en France avec 51 buts pour l’équipe nationale masculine. C’est un record que le magnifique Mbappe battra sûrement un jour.

Les grands moments du jeu… 9 min: Leckie croise pour Goodwin pour donner à l’Australie une avance de choc

27 min : Rabiot tête dans l’égalisation à bout portant

32 min : Giroud rentre à la maison après un bon travail de Rabiot

45 min: Mbappe passe ses volées à six mètres

45+2 min : Irvine tête contre le poteau avec Lloris battu

67 min : frappe féroce de Griezmann dégagée sur la ligne par Behich

68 min: Mbappe se dirige vers le poteau pour enfin marquer son but

71 min : Giroud marque son 51e but international sur un centre de Mbappe

Plus à venir…

Que signifie le résultat ?

La France compte deux points d’avance en tête du groupe D grâce à cette victoire, le Danemark et la Tunisie ayant fait match nul 0-0 plus tôt dans la journée. L’Australie se retrouve en bas, la seule équipe sans point.

La France poursuit la défense de son titre contre le Danemark samedi, coup d’envoi à 16 heures, tandis que l’Australie affronte la Tunisie plus tôt dans la journée à 10 heures.

Les vainqueurs du groupe D affronteront le deuxième du groupe C, composé de l’Argentine, du Mexique, de la Pologne et de l’Arabie saoudite. Le deuxième du groupe D affrontera les vainqueurs du groupe C.