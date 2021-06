France 3 – 3 Suisse

Kylian Mbappe a manqué de manière sensationnelle le penalty décisif aux tirs au but alors que la Suisse a éliminé la France, favorite de l’Euro 2020, après un thriller de six buts pour organiser un affrontement en quart de finale avec l’Espagne.

L’attaquant superstar est intervenu pour tirer le 10e coup de pied de la fusillade, mais a été refusé par un arrêt brillant du gardien suisse Yann Sommer pour couronner un match classique et une journée de drame incroyable aux Championnats d’Europe.

Tir au pénalty Tireur de pénalité Équipe Résultat Mario Gavranovic la Suisse Noté Paul Pogba France Noté Fabien Schar la Suisse Noté Olivier Giroud France Noté Manuel Akanji la Suisse Noté Marcus Thuram France Noté Ruben Vargas la Suisse Noté Presnel Kimpembe France Noté Admirez Mehmedi la Suisse Noté Kylian Mbappé France Enregistré

Au début du match, la Suisse avait pris l’avantage grâce à la tête de Haris Seferovic (15), mais la France a renversé la vapeur avec une rafale de quatre minutes avec un arrêt sur penalty d’Hugo Lloris et un doublé de Karim Benzema (57, 59), avant Paul Pogba (75 ) semblait l’avoir scellé en enroulant un superbe tir dans le coin supérieur.

Cependant, tout comme la Croatie contre l’Espagne plus tôt dans la journée, la Suisse a refusé de se coucher et a effectué son propre retour dans les neuf dernières minutes, avec Seferovic donnant une autre tête (81), et Mario Gavranovic (90) tirant depuis le bord de la surface après avoir vu une frappe précédente exclue pour hors-jeu.

Il était encore temps pour Kingsley Coman de frapper la barre et ses coéquipiers ont laissé passer plusieurs occasions en prolongation mais, alors que la Croatie n’a finalement pas réussi à bouleverser son épopée, la Suisse a choqué la France championne du monde avec Sommer refusant Mbappe à réserver un voyage à Saint-Pétersbourg pour un quart de finale vendredi.

Notes des joueurs France: Lloris (7), Varane (5), Lenglet (5), Kimpembe (4), Pavard (5), Pogba (9), Kanté (6), Rabiot (6), Griezmann (7), Benzema (8), Mbappé (6). Abonnés : Coman (7), Giroud (6), Thuram (6), Sissoko (5) La Suisse: Sommer (9), Elvedi (7), Akanji (7), Rodriguez (6), Widmer (6), Freuler (6), Xhaka (8), Zuber (7), Shaqiri (7), Embolo (7), Séferovic (8). Abonnés : Mbabu (7), Mehmedi (6), Fassnacht (6), Gavranovic (9), Schar (7), Vargas (7). Homme du match: Yann Sommer (Suisse)

Comment les Suisses ont stupéfié la France…

Les favoris du tournoi, la France, commençant par un arrière inhabituel à trois, ont pris un départ rapide, Raphael Varane se dirigeant d’un corner en moins de deux minutes et Mbappe et Benzema semblant dangereux dans la surface. Mais la Suisse a adopté le rythme élevé avec ses propres virages précoces – et son approche positive de la compétition a été récompensée après 15 minutes.

Seferovic a produit un en-tête d’avant-centre de manuel pour convertir le centre de Steven Zuber et les fans suisses – qui avaient tellement critiqué la performance de leur équipe en phase de groupes – étaient au pays des rêves.

Nouvelles de l’équipe La France a effectué trois changements du côté qui a fait match nul avec le Portugal, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez tombant sur le banc, tandis que Jules Kounde, blessé, manque complètement. Benjamin Pavard, Clément Lenglet et Adrien Rabiot remplacent les champions du monde, passés à trois.

La Suisse est restée inchangée par rapport à l’équipe qui a battu la Turquie lors de son dernier match de groupe.

C’était le troisième match consécutif que la France concédait en premier et ils se sont vu refuser une réponse immédiate lorsque Nico Elvedi puis le gardien Sommer ont fait des interventions vitales pour empêcher les centres d’atteindre Pogba et Benzema.

Adrien Rabiot a décoché un tir bas juste à côté du deuxième poteau alors que la France commençait à augmenter la pression – mais Breel Embolo a raté l’autre extrémité lorsqu’il n’a pas capté une tête plongeante sur un coup franc large.

Un tir sauvage et hors cible de Mbappe juste avant la pause a résumé la frustration de la France en première mi-temps et Didier Deschamps a apporté un changement significatif pour le second 45, avec Coman envoyé pour Clément Lenglet alors que les champions du monde revenaient à leur plus retour familier quatre.

Cela ne les rendait pas moins sensibles à l’arrière, cependant, et après qu’Embolo ait presque trouvé Seferovic dans la surface, Benjamin Pavard a nettoyé Zuber juste au bord de la surface et, après un éventuel contrôle VAR, les Suisses ont écopé d’un penalty. .

C’était une opportunité en or pour les outsiders – mais l’effort docile de Ricardo Rodriguez a déclenché un revirement.

Image:

Le gardien français Hugo Lloris a sauvé un penalty tiré par le Suisse Ricardo Rodriguez



Lloris l’a sauvé bien à sa droite et deux minutes plus tard, Benzema avait le ballon dans le filet.

L’attaquant du Real Madrid a produit une touche merveilleuse pour taper la passe de Mbappe sous lui et l’a poussé à bout portant devant Sommer.

Image:

Karim Benzema a marqué deux fois pour faire pencher la balance en faveur de la France



Et la France a pris l’avantage deux minutes plus tard via un autre coup fantastique. Cette fois, c’était le clip de Mbappe pour libérer Antoine Griezmann dont le tir en boucle pour que Benzema hoche la tête depuis un mètre.

Le Suisse Silvain Widmer n’a pas réussi à remettre le ballon au deuxième poteau sur un coup franc lorsque le drapeau de hors-jeu contre lui a peut-être été annulé par VAR, mais un moment de pure classe a semblé avoir réglé l’égalité.

Pogba a reçu le ballon à 25 mètres et a plié un beau tir dans la lucarne, ne laissant aucune chance à Sommer.

Image:

Paul Pogba a inscrit le troisième but de la France



Alors que la France se tournait vers le flair, il semblait à ce stade qu’il ne s’agissait pas de savoir si les Bleus gagneraient, mais par combien.

La Suisse, cependant, a refusé de se retourner et a organisé son propre revirement sensationnel de neuf minutes.

Seferovic a d’abord dirigé le délicieux centre de Kevin Mbabu pour leur donner de l’espoir, puis, après que Gavranovic ait vu une frappe exclue pour hors-jeu, le remplaçant a réussi un tir brillant de la passe de Granit Xhaka pour battre Lloris du bord de la surface.

Image:

Mario Gavranovic de Suisse célèbre après avoir marqué leur égaliseur



Ce travail acharné a été presque instantanément annulé lorsque Coman a secoué la barre avec le dernier coup de pied en temps normal, mais le match a été contraint en prolongation, Pavard s’en étant rapproché au cours des 15 premières minutes lorsqu’un arrêt du bout des doigts de Sommer a empêché sa volée.

Mbappe a gaspillé une grande chance lorsque Pogba l’a joué après la pause et que la tête d’Olivier Giroud a été saisie par Sommer, mais aucune des deux équipes n’a pu retrouver le filet, une séance de tirs au but a été nécessaire pour les séparer.

Malgré la pression, les deux équipes ont été parfaites sur place – jusqu’à ce que Sommer lise parfaitement le coup de pied de Mbappe et déclenche des célébrations folles de la part des joueurs et supporters suisses, alors que la France s’effondre.

Le verdict des experts

Gary Neville sur ITV : « Kylian Mbappe aspire à devenir le plus grand joueur du monde comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et c’est une bosse sur la route pour lui. Les prochaines semaines seront un test énorme pour lui. Il s’en sortira.

« Je pensais que la Suisse serait l’adversaire parfait pour lancer l’assaut français sur le tournoi. Mais ils nous ont tous choqués. Je suis abasourdi par ce que je viens de voir au cours des 120 dernières minutes.

« C’était un gâchis pour la France dès la première minute. Ils étaient complaisants et le système en première mi-temps était tout faux – les joueurs n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient. »

Roy Keane sur ITV : « C’est pourquoi c’est le plus grand jeu de la planète. Les Français sont arrivés avec une mauvaise attitude. Je suis content qu’ils aient été punis pour ça. Vous pouvez avoir toute la qualité du monde, mais si vous ne vous présentez pas avec la bonne attitude, il est difficile de la réactiver. »

Statistiques Opta

La France n’a pas atteint les quarts de finale d’un tournoi majeur (Euros/Coupe du monde) pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010.

La Suisse a atteint les quarts de finale d’un tournoi majeur (Euros/Coupe du monde) pour la première fois depuis la Coupe du monde 1954, alors qu’il s’agissait de sa toute première victoire aux tirs au but dans l’une ou l’autre compétition.

La Suisse a marqué plus de 3 buts lors de matches consécutifs de tournois majeurs (Euros/Coupes du monde) pour la première fois depuis la Coupe du monde 1954.

Le Suisse Steven Zuber a fourni sa quatrième passe décisive à l’Euro 2020, aucun joueur n’en a jamais fourni plus lors d’un seul tournoi des Championnats d’Europe (depuis 1980).

Haris Seferovic a marqué lors de matchs consécutifs de tournois majeurs (3 buts), après avoir marqué une seule fois lors de ses 13 précédentes apparitions dans les championnats d’Europe et les Coupes du monde.

Et après?

la Suisse affrontera l’Espagne en quarts de finale de l’Euro 2020 à Saint-Pétersbourg le vendredi 2 juillet, avec le coup d’envoi à 17h.