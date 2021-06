France 3 – 0 Pays de Galles

La France, championne du monde et favorite, a bien démarré ses préparatifs pour l’Euro 2020 avec une victoire 3-0 contre le Pays de Galles, qui a joué plus d’une heure avec 10 hommes à Nice.

Au cours d’une période frénétique de 10 minutes en première mi-temps, le Pays de Galles est tombé à 10 hommes après que Neco Williams a été sévèrement licencié pour une main sur le tir de Karim Benzema, mais Danny Ward a refusé le tir au but de Benzema avec un bel arrêt (27).

La France a obtenu son premier match grâce à l’effort rebondi de Kylian Mbappe d’un autre arrêt de Ward (35), et Antoine Griezmann a obtenu le deuxième avec une brillante frappe de curling du bord de la surface (48).

Benzema, désespéré à la recherche d’un but pour marquer son retour dans l’équipe après près de six ans d’absence, a frappé le poteau tard, avec le remplaçant Ousmane Dembele glissant à la maison sur le rebond (79) pour conclure la victoire.

Le Pays de Galles accueille désormais l’Albanie lors de son dernier match d’échauffement samedi, avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse à Bakou le 12 juin.

La France affrontera la Bulgarie en match amical mardi prochain, puis affrontera l’Allemagne à Munich le 15 juin lors de leur premier match de groupe.

Notes des joueurs France: Lloris (7), Pavard (7), Varane (6), Kimpembe (7), Hernandez (7), Tolisso (7), Pogba (8), Rabiot (7), Griezmann (8), Mbappé (7), Benzema (7) Abonnés : Koundé (6), Digne (6), Coman (6), Sissoko (6), Dembele (7), Ben Yedder (NA) Pays de Galles: Ward (8), Roberts (7), Mepham (7), Rodon (6), Gunter (7), N Williams (5), Allen (6), Morrell (6), Bale (6), James (7) , Wilson (6) Abonnés : Moore (7), Levitt (6), Ramsey (6), Davies (6), Brooks (5), Colwill (NA) Homme du match: Danny Ward

Comment la France a dépassé le Pays de Galles après un rouge dur

Le Pays de Galles tenait à affronter la France dans ce match d’échauffement, voyant les champions du monde se placer avec une pression similaire à celle de leur premier adversaire de l’Euro 2020, la Suisse.

Bien que le Pays de Galles ait commencé avec des promesses, la France a eu la plupart des opportunités en première mi-temps, gagnant un avantage numérique dans des circonstances controversées.

Après que Ward ait superbement récupéré la tête de Paul Pogba, Neco Williams a bloqué le rebond de Benzema avec son bras, ce qui a entraîné une révision du VAR. L’arbitre portugais Luis Godinho a accordé le coup franc, avant d’expulser durement Williams, jugeant le handball délibéré alors que l’homme de Liverpool n’était qu’à un demi-mètre de l’arrêt de Benzema.

















1:28



Neco Williams a écopé d’un carton rouge après une main délibérée et le penalty de Karim Benzema à son retour en équipe de France a été sauvé par Danny Ward



Benzema, absent de l’équipe de France depuis près de six ans après avoir été mêlé à un scandale de chantage impliquant son coéquipier français Mathieu Valbuena, a frappé le penalty bas à la droite de Ward, mais le gardien de but l’a superbement renversé.

La France a cependant obtenu son premier match huit minutes plus tard, alors que le tir bas d’Adrien Rabiot dévié de Griezmann, a été sauvé par le pied de Ward, mais est tombé gentiment sur Mbappe pour forcer le ballon devant le gardien gallois.

















0:50



Kylian Mbappe fait compter l’avantage de l’homme de la France alors qu’il ramène à la maison un rebond pour leur donner une avance de 1-0 sur le Pays de Galles à 10



La France n’a pas perdu de temps en seconde période, obtenant son deuxième trois minutes après la reprise ; Le ballon de Pogba a été lancé par Mbappe pour Griezmann, qui a enroulé une beauté dans le coin supérieur depuis le bord alors que Joe Rodon se tenait à ses côtés.

Robert Page a amené quatre joueurs à l’heure de jeu, présentant Aaron Ramsey, Ben Davies, Dylan Levitt et Kieffer Moore, reposant les jambes de Gareth Bale, Joe Allen, Chris Mepham et Harry Wilson.

















0:48



Antoine Griezmann a marqué le deuxième but de la France de la soirée contre le Pays de Galles avec un curleur de marque dans le coin le plus éloigné



Ramsey a créé une belle ouverture pour le Pays de Galles peu de temps après son arrivée sur le terrain, donnant à Dan James un but à droite de la surface, mais le tir de l’homme de Manchester United était d’une bonne hauteur pour Hugo Lloris à battre.

Mais la France est passée à la vitesse supérieure lorsque Benzema a frappé le poteau avec un virage brillant et a tiré du bord, le ballon tombant fortuitement sur Dembele pour glisser à la maison.

















0:58



Après que la poitrine et la volée bien prises de Benzema aient frappé le poteau, le remplaçant français Ousmane Dembele a marqué le rebond pour ajouter un troisième contre le Pays de Galles



Le gardien de but de Leicester Ward, le meilleur joueur du Pays de Galles, a de nouveau refusé la tête féroce de Benzema depuis un corner, avançant un bon dossier pour commencer à l’Euro devant Wayne Hennessey, tandis que le Pays de Galles a fait ses débuts à Rubin Colwill, 19 ans, qui jouait au football académique pour Cardiff il y a à peine quatre mois.

Nouvelles de l’équipe Gareth Bale a commencé pour le Pays de Galles aux côtés de Harry Wilson et Dan James, tandis qu’Aaron Ramsey était sur le banc. Karim Benzema était de retour pour la France après une absence de près de six ans, jouant dans un XI fort aux côtés d’Antoine Griezmann, Paul Pogba et Kylian Mbappe.

Même avec 10 hommes, il y avait beaucoup de points positifs défensivement pour une équipe du Pays de Galles qui n’a concédé que 10 buts en 14 matchs, limitant les champions du monde pendant de longues périodes malgré l’avantage flagrant.

Page : Très dur… 4e officiel s’est même excusé !

















3:03



Rob Page revient sur la défaite 3-0 du Pays de Galles contre la France où Neco Williams a reçu un carton rouge et dit que le quatrième officiel s’est même excusé auprès de lui pour cette décision.



Le manager gallois Rob Page s’adressant à Sky Sports :

« [The red is] très dur. Nous avons repensé à la mi-temps, et le quatrième officiel s’est excusé auprès de moi au début de la seconde mi-temps, ce qui aggrave probablement les choses !

« Il est impossible pour [Williams] faire n’importe quoi. Je pensais que nous avions bien commencé, créé quelques occasions. Nous avons dû modifier la formation avant de commencer à voir leur alignement; ils ont joué un carreau donc les positions de Neco ont légèrement changé.

« Nous nous sommes quand même créés des occasions alors que nous n’étions plus qu’à 10 hommes. Décevant, mais beaucoup de points positifs à prendre.

« Cette [the red] cela peut arriver dans la compétition, nous devons donc y faire face. Mais il y a eu de grosses performances individuelles, et nous étions une menace constante. Jouer la France à 11 est une tâche difficile ; 10, c’est encore plus difficile. »

James : Même pas une pénalité

Image:

Neco Williams a été expulsé pour ce handball en première mi-temps



Dan James du Pays de Galles s’adressant à Sky Sports :

« Je ne suis pas du genre à parler des arbitres, mais il m’a fallu 10 minutes pour dire que c’est clair et évident ? Je ne pense même pas que c’était un penalty. Cela ne peut pas être clair et évident s’il avait besoin d’autant de temps pour le donner.

« Même leurs joueurs disaient: » Ne le renvoyez pas « . Si cela s’était produit contre la Suisse, nous serions beaucoup plus vidés.

« Je pensais que Danny Ward était le meilleur joueur sur le terrain, il a fait des arrêts incroyables. Tout le mérite à Danny. J’ai eu des occasions avec lesquelles j’aurais aimé marquer. Mais nous pouvons tirer beaucoup de points positifs avant l’Euro. Nous avons montré personnage. »

Le XI de Gabbidon pour l’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse

Image:

Le Wales XI de Danny Gabbidon pour son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse



L’ancien défenseur du Pays de Galles Danny Gabbidon sur Sky Sports :

« Je pense que c’est plus ce que je veux voir que ce que Robert Page va réellement faire. Nous avons vu un back-quatre du Pays de Galles contre la France pour s’adapter à ce que leurs adversaires ont fait, et ils inversent le système.

« Neco Williams a fait sien ce poste d’arrière gauche et d’ailier gauche. Vous soupçonneriez Joe Allen de s’associer à Ethan Ampadu comme une combinaison solide.

« Les deux ou trois points d’interrogation; un, le gardien de but. Wayne Hennessey ou Danny Ward. Je pense que Hennessey pourrait obtenir le feu vert, mais Ward n’a certainement pas fait de mal à ses chances.

« Si vous jouez avec un 3-4-3, comme le Pays de Galles l’a fait lors de matchs récents, où situez-vous Ramsey, en tant que milieu de terrain central ? En tant que faux neuf ? Je pense donc que le Pays de Galles pourrait revenir à quatre comme eux. fait ce soir pour l’accommoder.

Image:

Aaron Ramsey n’est apparu que dans 37% des matchs du Pays de Galles depuis l’Euro 2016



« Quand il est en forme, il est dans l’équipe. C’est aussi simple que cela. Nous n’avons pas de joueur de son type, c’est le milieu de terrain polyvalent. Si vous regardez le Pays de Galles, ils sont solides défensivement, mais ils ont eu du mal à lier la défense avec l’attaque, et c’est sa plus grande force, faire ce genre de courses en profondeur dans la zone adverse et marquer des buts.La clé est de le faire bien jouer, mais il y a un point d’interrogation quant à l’endroit où le jouer.

« C’est un joueur qu’il faut un peu envelopper dans du coton, comme Gareth Bale. La Juventus a été frustrant pour lui, un peu stop-start, mais quand Ramsey a un point à prouver, quand les gens doutent, c’est à ce moment-là qu’il vient au premier plan.

« Kieffer Moore est l’autre joueur qui est entré ce soir et ajoute quelque chose de différent. Vous pouvez revenir devant, il peut tenir le coup, et je pense que le Pays de Galles semble plus une menace en contre-attaque avec lui. Mais bien sûr, mais il n’a pas beaucoup joué avec lui récemment. J’aimerais le voir commencer, mais il y a encore beaucoup de questions à répondre pour le onze de départ. «

Statistiques Opta

Depuis une victoire 1-0 contre le Danemark en novembre 2008, le Pays de Galles a perdu chacun de ses neuf derniers matches amicaux à l’extérieur, n’ayant marqué aucun but lors des huit derniers.

Gareth Bale n’a réussi à marquer lors d’aucun de ses neuf derniers départs pour le Pays de Galles.

Karim Benzema a raté chacun de ses trois derniers penaltys pour la France (les deux autres à venir en 2014), tandis que la France n’a pas réussi à convertir cinq de ses huit derniers.

Et après?

Le Pays de Galles accueille désormais l’Albanie lors de son dernier match d’échauffement samedi à 17h, en direct sur Sky Sports Football, avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse le samedi 12 juin à 14h à Bakou.

La France affrontera la Bulgarie mardi à 20h10 lors de son dernier match amical, puis affrontera l’Allemagne le mardi 15 juin à 20h00 lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 à Munich.