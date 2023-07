France 2-1 Brésil (29 juil. 2023) Analyse du match

La tête de la capitaine Wendie Renard à sept minutes de la fin a valu à la France une victoire spectaculaire 2-1 contre le Brésil au Lang Park de Brisbane samedi alors que l’équipe d’Hervé Renard a remporté sa première victoire dans le groupe F de la Coupe du monde féminine.

Le défenseur a rencontré le corner de Selma Bacha avec une tête ferme vers le bas qui a rebondi sur le gazon et au-delà du gardien Leticia pour donner aux Français les trois points après avoir ouvert leur campagne avec un match nul 0-0 contre la Jamaïque dimanche dernier.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Nous sommes ravis de la victoire d’aujourd’hui », a déclaré Eugénie Le Sommer, qui a marqué le premier match de la France en première mi-temps. « Nous étions face à un mur de briques après le match nul contre la Jamaïque.

« Ce qui est le plus important pour nous, c’est de prendre les trois points aujourd’hui.

« Rien n’était parfait, mais je pense que le plan de match a été respecté et le plus important pour nous était de remporter la victoire. »

La France compte quatre points lors de ses deux premiers matches, un point devant une équipe brésilienne qui avait lancé le tournoi avec une confortable victoire 4-0 sur le Panama.

Le Sommer, meilleure buteuse de tous les temps en France, a donné à son équipe le départ parfait à la 17e minute, quelques instants après avoir vu Leticia retenir son premier effort à fond.

Mais la gardienne brésilienne ne pouvait pas faire grand-chose à propos de l’ouverture du score de Le Sommer alors qu’elle dirigeait sa tête après que le ballon en arc de cercle de Sakina Karchaoui du fond de la gauche ait été dirigé vers le but par Kadidiatou Diani.

Les Brésiliennes ont gâché l’occasion de se niveler au milieu de la première mi-temps quand Adriana a tiré sauvagement hors de la cible après avoir jeté son dévolu sur le coin supérieur après la mise à pied de Debinha.

Il a fallu attendre la 58e minute pour que l’équipe de Pia Sundhage égalise, Debinha bondissant calmement au-delà de Pauline Peyraud-Magnin après que la tentative initiale de Kerolin ait été déviée dans la trajectoire de l’attaquant par Le Sommer.

Mais à sept minutes de la fin, la pression accrue de la France a porté ses fruits lorsque Renard a lancé sa tête dans le gazon de Lang Park et que le ballon a rebondi au-delà de Leticia pour offrir à son équipe une victoire bien méritée.

« Je suis déçu de notre première mi-temps », a déclaré Sundhage. « Je pense que nous étions bien préparés, tout avait été bon jusque-là mais je ne pouvais pas les faire jouer comme ils avaient joué à l’entraînement avant ou se connecter.

« L’une de nos forces est de nous connecter et nous ne pouvions pas. Deuxièmes balles, balles perdues, les joueurs de France étaient tellement plus rapides et plus rapides pour y arriver. »