France 2 – 0 Maroc

La France a organisé une confrontation finale de la Coupe du monde contre l’Argentine alors que le but de Randal Kolo Muani 44 secondes après sa sortie du banc a aidé à assurer une victoire 2-0 sur le Maroc dans le dernier carré.

La France, championne en titre, cherchant à devenir la première équipe à remporter des Coupes du monde consécutives depuis le Brésil en 1962, a pris les devants après seulement cinq minutes lorsque Theo Hernandez a terminé de manière acrobatique à bout portant, mais ils ont dû travailler pour leur victoire.

Le Maroc, première équipe africaine de l’histoire à disputer une demi-finale de Coupe du monde après des victoires historiques contre l’Espagne et le Portugal, a été rugi par une autre foule partisane au stade Al Bayt et a soumis la France à de fortes pressions, avec Jawad El Yamiq frappant le poteau alors que ils se sont battus vaillamment malgré les blessures de joueurs clés.

La France, cependant, a montré son pedigree de tournoi, défendant résolument puis saisissant sa chance de tuer le match lorsque Kolo Muani a glissé à la maison l’effort dévié de Kylian Mbappe au deuxième poteau à la 79e minute, son premier but international laissant les Marocains le cœur brisé.

Randal Kolo Muani a marqué son premier but international pour mener la France 2-0





La France affronte désormais l’Argentine, qui a battu la Croatie 3-0 dans l’autre demi-finale, lors de la finale de dimanche alors qu’elle cherche à défendre sa couronne dans un match qui oppose Mbappe à son coéquipier du Paris Saint-Germain Lionel Messi, tandis que le Maroc doit régler pour un barrage pour la troisième place pour conclure leur tournoi exceptionnel.

Les grands moments du jeu… 5 minutes: Hernandez frappe l’ouvreur à bout portant

10 min : Lloris fait un bel arrêt pour nier Ounahi

18 min : Giroud claque le tir contre le poteau

21 minutes: Saiss expulsé blessé, rejoignant Aguerd sur la touche

44 min : El Yamik frappe un coup de tête contre le poteau

79 minutes: Kolo Muani marque 44 secondes après son entrée

Comment la France s’est battue pour la victoire

Le patron du Maroc Walid Regragui avait choisi de passer à cinq arrières pour contenir la menace offensive considérable de la France, mais ses plans ont été immédiatement perturbés lorsque le défenseur central Nayef Aguerd, répertorié comme partant après avoir raté la victoire contre le Portugal en raison d’une blessure, a été contraint de se retirer avant le coup de pied. -à l’arrêt.

La France a immédiatement profité du bouleversement, son premier but créé par l’excellent Antoine Griezmann alors qu’une erreur d’El Yamik lui a permis de couper le ballon pour Mbappe, dont le tir a été bloqué avant de tomber sur Hernandez pour se convertir.

La frappe bien prise de Hernandez a fait de lui le premier joueur adverse à marquer devant le Maroc, qui avait gardé quatre draps propres lors des cinq matchs précédents du tournoi, et les Lions de l’Atlas ont cherché une réponse immédiate à l’autre bout.

Theo Hernandez et son coéquipier Olivier Giroud célèbrent la prise de tête de la France





Azzedine Ounahi a réussi un bel arrêt d’Hugo Lloris avec un tir lointain et Hakim Ziyech a tiré un autre coup large, mais la France s’est ensuite rapprochée quand Olivier Giroud a tiré contre le poteau de la longue passe d’Ibrahima Konaté.

Le Maroc a reçu un autre coup dur à la suite de cette opportunité de Giroud lorsque Romain Saiss, le partenaire arrière central habituel d’Aguerd et un autre doute de blessure avant le match, a dû être retiré.

Pourtant, le Maroc a continué de causer des problèmes à la France, en particulier sur le flanc droit, où Hernandez a souvent été exposé par le positionnement avancé de Mbappe, le laissant du mal à faire face à la double menace de Ziyech et Achraf Hakimi.

Le Maroc a fait l’objet d’un appel de pénalité, Sofiane Boufal étant réputé avoir commis une faute sur Hernandez plutôt que l’inverse, mais la France a continué de menacer à l’autre bout, le premier but obligeant le Maroc à prendre plus de risques.

Le Marocain Jawad El Yamiq a frappé le poteau d’un coup de pied aérien





Aurélien Tchouameni, buteur du premier match de la France contre l’Angleterre, a créé deux occasions coup sur coup pour Mbappe et Giroud, mais c’est le Maroc qui s’en est le plus rapproché avant la pause, le coup de tête d’El Yamiq revenant du poteau après un corner.

L’équipe de Regragui a terminé la première mi-temps en force et a repris là où elle s’était arrêtée en seconde, épinglant la France et, pour la première fois du tournoi, dominant la possession, mais leurs adversaires se sont avérés difficiles à briser.

Konaté a été particulièrement impressionnant après avoir débuté à la place de Dayot Upamecano, qui a été exclu pour cause de maladie avec Adrien Rabiot, et la France a également été parfois aidée par le manque de cruauté du Maroc dans la surface.

Kylian Mbappe célèbre avec Theo Hernandez





À un moment donné, le remplaçant Abderrazak Hamdallah semblait prêt à marquer mais a mis trop de temps à tirer, le deuxième but de la France arrivant peu de temps après en tant que Kolo Muani, qui venait de remplacer Ousmane Dembele, et n’a obtenu que son appel dans l’équipe. suite à une blessure tardive de Christopher Nkunku, déclenchant des célébrations folles.

Le Maroc a continué à se battre, le brillant Ounahi a tiré au-dessus dans les arrêts de jeu, puis a vu un effort dévié tomber sur Hamdallah, qui a de nouveau échoué à capitaliser, mais au final, cela s’est avéré un pas trop loin pour les Lions de l’Atlas, qui peuvent être fiers de leurs efforts. néanmoins.

Quelle suite à la Coupe du monde ?

France assumera Argentine en finale de la Coupe du monde dimanche, avec le coup d’envoi à 15 heures.

Maroc va affronter Croatie lors du barrage pour la troisième place samedi, le match débutera à 15 heures.

Vous pouvez suivre les deux rencontres sur Sky Sports’ plateformes numériques.

Mbappe prépare la confrontation avec Messi

Le Français Kylian Mbappé embrasse le Marocain Achraf Hakimi





C’est l’Argentine contre la France en finale de la Coupe du monde et cela signifie qu’un scénario dominera. Lionel Messi contre Kylian Mbappé. Les meilleurs du monde contre le possible héritier de son trône.

Le duo, coéquipiers en club du Paris Saint-Germain, s’affrontera pour la gloire de la Coupe du monde. À égalité sur cinq buts en tête du classement des buteurs, il pourrait également s’agir d’une rencontre gagnant-gagnant pour le Golden Boot. Peut-être même le Ballon d’Or aussi.

Les enjeux pourraient difficilement être plus élevés mais c’est sans aucun doute Messi qui en a le plus besoin. Le joueur de 35 ans a confirmé à la suite de la victoire de l’Argentine en demi-finale contre la Croatie que le match de dimanche serait sa dernière apparition en Coupe du monde. Son dernier coup au plus gros prix de tous.

Mbappe, bien que junior de Messi de 11 ans, sait précisément ce que cela fait de le gagner après l’avoir fait il y a quatre ans en Russie. Gagnez à nouveau dimanche et il l’aura fait deux fois avant son 24e anniversaire.

Les coéquipiers du PSG Lionel Messi et Kylian Mbappe se préparent à s’affronter en finale de la Coupe du monde dimanche, mais qui sortira vainqueur ?



Ce serait un résultat écrasant pour Messi, qui a été dans une forme éblouissante tout au long du tournoi, alimenté par un sens du destin et offrant sans doute sa meilleure performance à ce jour lors de la victoire 3-0 de mardi contre la Croatie en demi-finale argentine.

Mbappe, quant à lui, a réalisé ses meilleures performances plus tôt dans le tournoi, marquant des doublés contre le Danemark en phase de groupes et la Pologne en huitièmes de finale. Contre le Maroc, comme lors de la victoire en quart de finale contre l’Angleterre, il n’a explosé qu’occasionnellement.

Pourtant, comme Messi, il semble prêt à occuper le devant de la scène dans le plus grand match de tous. Messi couronnera-t-il son héritage avec sa première Coupe du monde lors de sa dernière apparition dans la compétition ? Ou sera-t-il contrarié par la France, et prétendant à son trône ?

Ce que les gérants ont dit

Patron français Didier Deschamps a déclaré : “Ce n’est jamais facile mais ça a été une telle joie. Nous allons viser le titre dimanche.

“Nous allons profiter du moment. Je le dis à mon staff et à mes joueurs. Profitez de chaque instant de la journée pour vraiment apprécier et savourer le moment. Dans quatre jours, nous allons jouer pour un titre mondial.

“Vous ne perdez pas, vous apprenez simplement. Vous devez utiliser ces mauvais moments pour atteindre l’objectif. Le plus important est de voir les étoiles dans les yeux des gens lorsque vous célébrez et gagnez.

“Tout votre pays est derrière vous, vos amis. Je suis très fier, c’est un rêve devenu réalité. Je veux gagner encore plus de trophées.”

du Maroc Walid Regragui a déclaré : « Le plus important, c’est d’avoir fait bonne figure.

“Nous avons montré que le football au Maroc existe et que nous avons de grands supporters.

“Nous avons fait de notre mieux. Cette défaite n’enlève pas tout ce que nous avons donné auparavant.”

Griezmann à nouveau clé pour la France

Image:

Le Français Antoine Griezmann célèbre avec Olivier Giroud après le match





Mbappe a parfois montré son rythme électrisant tandis qu’Ibrahima Konaté a assurément défendu tout au long, mais Antoine Griezmann a de nouveau été le meilleur joueur français.

L’attaquant de l’Atletico Madrid, toujours excellent au Qatar, a produit une autre démonstration extrêmement influente, créant quatre occasions de porter son total à la Coupe du monde à 21 et de le remettre au-dessus de Messi en tant que meilleur créateur du tournoi.

“Je sais que tout le monde veut que je parle de Mbappe et que je construise la bataille Mbappe contre Messi en finale, mais cela a été le spectacle de Griezmann”, a déclaré Sky Sports Nouvelles journaliste principale Melissa Reddy. “Il a été le meilleur joueur français.

“Il était absolument partout sur le terrain contre le Maroc. Tout ce qu’ils ont construit en termes d’attaque est venu de lui. Certains de leurs derniers défenseurs étaient lui. C’est un joueur irréel.”

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Carragher, quant à lui, a estimé que Konaté était encore meilleur.

La France atteint la quatrième finale – stats Opta