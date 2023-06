France 1-0 Grèce (19 juin 2023) Analyse du match

Kylian Mbappe a franchi une nouvelle étape alors que la France a maintenu son record parfait dans le groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024 avec une victoire 1-0 à domicile contre la Grèce à 10 lundi.

Mbappe a inscrit un penalty en seconde période pour devenir le meilleur buteur français sur une saison avec 54 buts pour le club et le pays, battant la marque établie par Just Fontaine en 1957-58.

Cela a également aidé l’attaquant du Paris Saint-Germain à égaliser avec la Norvège et l’attaquant de Manchester City Erling Haaland, qui aura l’opportunité de terminer meilleur buteur parmi ceux qui évoluent dans les cinq meilleures ligues européennes lorsque son équipe nationale affrontera Chypre mardi.

Le résultat a laissé la France en tête du groupe B avec 12 points, six devant la Grèce, deuxième, qui a fait expulser Konstantinos Mavropanos en seconde période, après le but de Mbappe.

« Ce fut une longue saison pour les joueurs », a déclaré l’entraîneur français Didier Deschamps. « On a fait ce qu’il fallait pour gagner ce match même si on peut regretter de ne pas en avoir marqué un autre car on ne sait jamais ce qui peut arriver en fin de match.

Randal Kolo Muani a eu une chance claire à la 25e minute avec une tête descendante du centre de Mbappe mais sa tentative est allée juste à côté.

Cela est venu après des opportunités antérieures pour Mbappe et Kingsley Coman, mais le trio offensif a heurté un mur de briques.

Après s’être vu refuser trois demandes de pénalité, Les Bleus a eu une autre chance, seulement pour que la volée de Jules Kounde soit détournée par Odysseas Vlachodimos.

Les hôtes ont finalement obtenu un penalty au début de la seconde période après que Griezmann, cherchant à se connecter avec un centre de la gauche, ait été touché à la tête par Mavropanos.

Les joueurs français célèbrent après avoir marqué un but contre la Grèce lors des éliminatoires de l’Euro.

Vlachodimos a cependant paré le coup de pied de Mbappe, mais il a dû être repris car le gardien grec avait quitté sa ligne de but trop tôt.

Mbappe a trouvé le coin supérieur lors de sa deuxième tentative 10 minutes après le début de la seconde période pour marquer son 40e but lors de sa 70e apparition internationale, et les espoirs de la Grèce ont encore été anéantis lorsque Mavropanos a décroché un carton rouge lorsqu’il a battu Kolo Muani, qui se précipitait. vers le but.

« Nous voulions donner suite à notre victoire contre Gibraltar, devant notre public », a déclaré le milieu de terrain Eduardo Camavinga, faisant référence à la victoire 3-0 de la France vendredi.

« Nous savions qu’ils étaient durs à cuire, mais nous avons fait le travail, trois points sans encaisser de but. Maintenant, directement aux vacances. »

Après la victoire 3-0 de samedi contre Gibraltar, la France a maintenant marqué neuf buts et gardé ses draps propres lors de ses quatre matches de qualification.

Ils affronteront ensuite l’Irlande à domicile le 7 septembre tandis que la Grèce se rendra aux Pays-Bas.