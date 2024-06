France 0-0 Canada (9 juin 2024) Analyse du match

La France et le Canada se sont affrontés dimanche sur un score de 0-0 lors d’un match amical alors que les deux nations terminaient leurs préparatifs pour l’Euro 2024 et la Copa America.

La France a menacé de prendre l’avantage en première mi-temps, mais les efforts de N’Golo Kante et Marcus Thuram ont été stoppés par de beaux arrêts du gardien Maxime Crépeau.

L’impasse s’est poursuivie en seconde période, les deux équipes se créant des occasions mais ne parvenant pas à trouver le fond des filets.

La star française Kylian Mbappé est sortie du banc à la 74e minute. Le nouvel attaquant du Real Madrid était sur le point de marquer lors du dernier jeu du match, mais Crépeau l’a empêché de porter le score à 1-0.

C’était la dernière apparition de l’attaquant français et recordman Olivier Giroud à domicile après avoir annoncé sa retraite internationale après le Championnat d’Europe, et il a reçu une standing ovation au Nouveau Stade de Bordeaux.

« Nous avons affronté une bonne opposition, avec beaucoup d’intensité, et nous avons eu quelques bonnes occasions en première mi-temps. Après, c’était plus difficile », a déclaré l’entraîneur Didier Deschamps.

Mbappé ne parvient pas à susciter la France lors d’un match nul frustrant contre le Canada au Nouveau Stade de Bordeaux.

La France, qui a confortablement battu le Luxembourg 3-0 mercredi, fait partie des favoris pour remporter le titre européen avec le coup d’envoi du tournoi en Allemagne vendredi.

» Ce n’est pas idéal mais c’était important pour moi de répartir le jeu et d’impliquer tout le monde dans ces deux matchs amicaux. Ce n’était pas facile aujourd’hui et nous allons en profiter au maximum pour ce qui nous attend. Le 17 juin », a ajouté Deschamps.

La France affrontera l’Autriche lors de son premier match du tournoi avant d’affronter les Pays-Bas le 21 juin et la Pologne quatre jours plus tard. Le Canada, sous la direction du nouvel entraîneur Jesse Marsch, débutera la Copa America contre l’Argentine de Lionel Messi le 20 juin, avant d’affronter le Pérou cinq jours plus tard et le Chili le 29 juin.