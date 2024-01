Fran Silvestre façonne cette casa sabater par son site côtier en pente

Casa Sabater descend une colline côtière à Alicante

Ce nouvellement terminé maisonbaptisée Casa Sabater, a été conçue par Fran Silvestre Arquitectos descendre progressivement une colline herbeuse d’Alicante, Espagne. Les origines du projet résident dans son intégration réfléchie avec l’environnement. S’écartant de la typologie d’habitation conventionnelle et familière, le bâtiment se déploie avec une géométrie claire façonnée par le paysage. Ce départ stratégique, associé aux proportions élancées de la construction, étend le périmètre de l’habitation, donnant naissance à une série de cours en terrasses qui confèrent une expérience de vie unique fièrement liée à l’extérieur.

photos © Fernando Guerra

la maison qui se déroule par Fran Silvestre

Fran Silvestre Arquitectos conçoit sa Casa Sabater pour naviguer à flanc de colline et dans les arbres existants sur le site. Située au milieu d’un jardin, la structure échouée vise une expérience de vie unifiée. Le architectes Inspirez-vous des terrasses que l’on voit couramment dans les paysages ruraux et façonnez la maison pour qu’elle s’adapte à la topographie. Cette logique prend ainsi forme comme un système agrégé prêt à une éventuelle expansion en fonction des besoins de l’occupant.

La maison se déploie sur trois étages. L’étage supérieur, dédié à la zone nocturne, offre une vue panoramique sur la mer au-dessus de la limite des arbres. Cet étage permet également d’accéder au toit du rez-de-chaussée, le transformant en belvédère surplombant le paysage environnant. Reliant le garage et le noyau communal, ce niveau introduit un portique d’entrée ombragé qui préserve l’intimité de la rue.



Casa Sabater se déroule comme une série de lacets, rompant avec le type d’habitation familier

équilibrer les formes géométriques et organiques

Fran Silvestre Arquitectos façonne sa Casa Sabater avec une géométrie distincte caractérisée par des éléments droits reliés par un léger rayon de courbure. La maison se reconnaît d’emblée à sa logique formelle contrastée. Sa structure blanche et minimaliste s’intègre à son environnement dans un équilibre de volumes à la fois géométriques et organiques. Ces brins sont traversés par des fenêtres en ruban allongées qui suivent les contours de la structure et encadrent parfaitement l’horizon lointain avec leur horizontalité exagérée.



la géométrie allongée crée des cours en terrasses, reliant chaque espace intérieur à l’extérieur



divisée en trois étages, la maison sépare judicieusement les espaces pour maximiser les vues panoramiques sur la mer

en naviguant autour des arbres existants, l’architecture embrasse le site naturel