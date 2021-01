ISL 2020-21 Score en direct, Hyderabad FC vs Chennaiyin FC Dernières mises à jour: Hyderabad FC ont brisé l’impasse et c’est leur attaquant espagnol Fran Sandaza qui a frappé le fond des filets. L’Espagnol a commencé le mouvement quand il a remporté le ballon et l’a joué à Joao Victor. Qui à son tour a joué une passe parfaitement pondérée pour Sandaza. Il a reçu le ballon, a perdu Tangri avec une épaule tombante puis a marqué avec une finition calme et calme. Germanpreet n’a pas repéré sa course là-bas. C’était aussi le premier tir cadré du match. Chennaiyin FC ont manqué de de pointe jusqu’à présent. Match numéro 77 de Super Ligue indienne se joue au stade Tilak Maidan.

Cependant, pour Chennaiyin, trois points sont exactement ce qui les sépare de leurs adversaires au début de la journée. La forme actuelle favoriserait Hyderabad qui non seulement joue bien, mais qui est sur une série de six matches sans défaite. Mais l’entraîneur Manuel Marquez sera préoccupé par le fait que quatre de ces six matchs se sont soldés par des matchs nuls alors qu’Hyderabad semble sans doute la meilleure équipe.

Il pense que la solution est simple, ses attaquants doivent tenter davantage leur chance. « L’équipe doit marquer (à partir) des chances, c’est très clair. Mais le plus important est d’avoir ces chances claires. Je pense que c’est vrai que l’équipe joue un bon football qui est attrayant pour les gens », a déclaré Marquez.

« Mais dans le football, le plus important est le score final. Je conviens que nous étions plus près de gagner que de perdre. Les gens peuvent dire que le match nul n’est rien mais maintenant nous avons quatre points de plus que quatre matchs. » Maintenant contre Chennaiyin , c’est une opportunité parfaite pour eux d’avoir les mêmes points que notre équipe et pour notre équipe de mettre de la distance entre les deux équipes », a ajouté Marquez.

Un retour en forme bienvenu pour Aridane Santana devrait aider à résoudre une partie de leur problème. L’attaquant a réussi quatre tirs cadrés lors de son dernier match et a joué un rôle déterminant dans le retour contre le Bengaluru FC.

Pour Chennaiyin, le match représente une opportunité non seulement de combler l’écart, mais de réparer une très mauvaise performance dans le match inverse.

« Ce n’est pas seulement un match contre une équipe avec trois points de retard. Nous avons joué un très mauvais football contre Hyderabad lors du dernier match et nous devons changer cela », a déclaré le manager de Chennaiyin Csaba Laszlo. « Le football professionnel est toujours une question de résultats. Parfois, nous avons de mauvais jours mais je ne veux pas les voir perdre sans cœur, sans volonté, sans esprit », a-t-il ajouté.

Comme son homologue, Laszlo espère dès le départ un affichage amélioré. Chennaiyin a eu du mal à marquer toute la saison. Leur total de la saison (11) est le plus bas de la ligue. Leur taux de conversion objectif de 6,01% est le plus bas de l’histoire de Hero ISL.

À moins que ces chiffres ne s’améliorent, il est difficile de voir la poussée de barrage de Chennaiyin décoller.