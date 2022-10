Fran Parman de Towie se sépare de son petit ami après une romance éclair

La star de TOWIE, Fran Parman, s’est séparée de son petit ami deux mois seulement après être devenue officielle sur Instagram.

La star de la télévision – qui a rejoint l’émission de téléréalité ITVBe en 2014 – se sentirait « bien » après la rupture et s’en remettrait rapidement.

La beauté brune, 31 ans, a récemment jailli de son nouvel amour en septembre, lorsqu’elle a partagé une photo amoureuse lors d’une soirée romantique.

Mais il semble que la romance ait été de courte durée après que le couple a décidé de quitter ce mois-ci.

Une source a déclaré que Fran est très résistant et reviendra plus fort.

Ils ont dit au Sun : « Fran va bien après la scission, elle a traversé les pires moments auparavant, donc cela a suffisamment construit son personnage pour traverser tout ce qui lui est lancé.





“Fran et son ex se sont séparés en bons termes, et elle lui souhaite juste le meilleur.”

L’ancienne star de Towie a également confirmé la scission et a déclaré qu’elle était fière d’elle après quelques semaines “stressantes”.

“Déménager, commencer une nouvelle carrière et devenir célibataire en quelques semaines a été l’un des plus grands défis stressants que j’ai eu”, a-t-elle déclaré aux fans.

« Je l’ai presque fait, fier de moi.

« Et les gens qui ont été là pour moi. Merci.”

En septembre, Fran a révélé qu’elle était dans une nouvelle relation après avoir posé pour une douce photo avec son homme mystérieux.

Elle a légendé la photo adorée: “Soirée rendez-vous.”

Fran avait l’air glamour dans un haut blanc à épaules dénudées, un jean en denim et des talons roses.

La scission de Fran survient après qu’elle est récemment allée sur Instagram pour montrer comment elle avait révisé son look.

En mai, la favorite de la télévision a admis qu’elle avait «du mal» après sa perte de poids de 3,5 pierres, en particulier lorsqu’il s’agissait de resserrer la peau lâche.

S’adressant à OK ! elle a dit: “Je suis plus mince, ce n’est plus ce que j’étais quand j’étais enfant mais je ne sais pas si c’est parce que je vieillis à nouveau.”

La star de télé-réalité a poursuivi: «J’essaie de trouver quelque chose pour récupérer ce pack de six. Pas tellement un pack de six, mais vous savez… plus une définition.

“Je me bats avec ça à la minute – dès que je le comprends, je suis sûr que je le dis à tout le monde sur Instagram.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait de la peau lâche autour de son ventre à cause de sa perte de poids, elle a répondu : « Un peu, oui, c’est juste beaucoup de peau. C’est pas si mal.

«Je veux dire, je suis sûr que je peux comprendre quelque chose que je fais honnêtement, tant de redressements assis et de rebondissements russes et tout ça. Et c’est juste que… je trouve qu’il est très, très difficile de me retendre la peau.

Fran a remanié son image en seulement huit mois après avoir été abusée par des trolls après son retour à l’émission ITVBe.

Elle avait mis plus de trois pierres en prenant soin de son grand-père âgé lors du premier confinement.

Injustement, elle a été ciblée pour son apparition après deux ans d’absence.

Fran a abandonné le sucre et redémarré son programme d’exercices pour revenir à son cadre de tondeuse en quelques mois.

