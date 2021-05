Fran Parman de Towie révèle qu’elle a maintenant perdu 2 pierres et demie après avoir été emmenée à la traîne

Fran Parman de TOWIE a partagé qu’elle avait perdu plus de deux pierres et demie en quelques mois récemment.

Partageant une vidéo avec ses 285k abonnés Instagram, elle s’est filmée en utilisant sa balance et en fixant un objectif de perte de poids de trois pierres.

13 La star de la télévision avait l’air soulagée et souriante

La star de The Only Way est Essex a déclaré: «Je vais marcher sur la balance, ok donc 12 pierres, fantastique. Ça doit partir.

« Donc mon objectif est de perdre trois pierres. »

Elle a répondu aux trolls quand une image d’elle vêtue d’une robe peu flatteuse a été mise en ligne et a déclaré: « J’ai filmé ça avant d’être dans la presse en train de se faire traîner sur cette robe, mais c’était une période très triste pour moi et je pense que ce n’est que juste de montrer comment je me sentais alors que nous sommes nombreux à lutter de différentes manières contre la santé mentale. «

13 L’image de Fran qui l’a amenée à répondre aux trolls Crédits: Rex

13 Dans la vidéo avant sa première pesée, elle semblait stressée

13 Fran a fait accuser des trolls d’avoir édité ses photos Crédit: Instagram

13 Elle a dit qu’elle était plus malheureuse d’être plus lourde Crédits: Splash

Paraissant visiblement plus mince, elle a dit: « Ici, nous y allons », avant de monter sur la balance qui montrait neuf pierres de six livres.

Montrant une perte de poids assez spectaculaire en seulement sept mois.

Réfléchissant, elle a déclaré: «J’ai encore une demi-pierre à faire mais je suis presque à mon objectif. Je suis tellement sur la lune.

«Mon Dieu, quand tu vois mon visage quand j’ai filmé pour la première fois, c’était comme si ça allait être un défi.

13 Elle a dit qu’elle avait à peine fait de l’exercice pour perdre du poids mais qu’elle faisait de l’exercice maintenant Crédit: Instagram

13 Fran a partagé des images de son corps avant et après sa perte de poids Crédit: Instagram

13 Les trolls l’ont motivée à perdre du poids Crédit: Social Media – Reportez-vous à la source

Révélant les secrets de sa perte de poids, elle a déclaré: «J’ai également eu mon aide avec mon cidre de pomme, mais je suivais un régime alimentaire sain et je ne faisais pas trop d’exercice parce que c’était le verrouillage, mais je fais aussi de l’exercice maintenant.

Visiblement ravie, elle a déclaré: «C’est incroyable, je suis vraiment fière de moi.

« Je sais que j’ai l’air gros, mais pour y parvenir, je veux juste que quiconque passe par là se souvienne de ce sentiment comme wow ouais je l’ai fait. »

Elle a également choisi de se montrer à nouveau en train de porter la robe qui lui a fait perdre du poids sur son Instagram pour rappeler à ses followers que: « Votre bonheur est la chose principale. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres disent. »

13 Fran a dit aux fans que si elle pouvait perdre du poids, tout le monde le pouvait Crédit: instagram.com/franparman

13 Fran vise à éradiquer la haine en ligne sur son compte Instagram Crédit: Instagram

13 Elle a été ouverte au sujet de l’alimentation réconfortante Crédits: Splash

Elle a poursuivi: «Je ne l’ai pas fait, mais oui, je suis plus qu’à mi-chemin, donc si je peux le faire, vous pouvez le faire.

«Tu sais que j’aime ma nourriture et je ne vais pas mentir.

«Bonne chance et tout ira bien. Cela fonctionne si vous y réfléchissez. »

La transformation de Fran survient après avoir été trollée en ligne pour son poids et partagée une vidéo brute d’elle-même pour la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, discutant de ses habitudes alimentaires.

13 S’habiller avec une co-star de TOWIE Crédit: PA

13 Fran avec son ex-petit ami James ‘Diags’ Bennewith et la co-star de TOWIE Crédits: Getty – Contributeur

Elle a écrit sur une vidéo d’elle discutant de sa situation avec la perte de poids: «Quand je suis triste, je mange trop et j’ai maintenant appris que ce sont mes déclencheurs et je ne recommencerai plus à le faire.

«Parfois, vous devez vous asseoir avec vous-même et vous demander pourquoi vous vous sentez déprimé et que pouvons-nous faire pour l’améliorer.

« Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais j’en avais tellement marre de me sentir déprimé que je savais que je devais faire un changement. »