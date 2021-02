La star de TOWIE, Fran Parman, a déclenché un débat furieux parmi les fans alors qu’elle exposait par inadvertance le contenu « controversé » de son réfrigérateur.

Une dispute a débuté après que Fran ait posé pour un cliché sexy qui a vu la fille de télé-réalité verser de manière séduisante du lait sur des céréales alors qu’elle se tenait dans sa cuisine d’Essex.

Un certain nombre de condiments se cachaient dans les étagères du réfrigérateur exposé de Fran qui ont déclenché une guerre dans ses commentaires Instagram.

« Avoir du lait? » Fran a demandé effrontément dans la légende.

À laquelle un adepte a claqué: « Oui et je viens de le recracher au fait que vous avez de la sauce tomate dans le réfrigérateur … »

«Tu sais ce que je ne faisais jamais avant que quelqu’un me dise que ce n’était pas hygiénique de le garder dans le placard,» tenta d’expliquer Fran.

La défense n’a pas fait grand-chose pour dissuader les fans qui ont continué à dénoncer l’abus du stockage des aliments.

«Sortez la sauce du frigo», a demandé un utilisateur des médias sociaux.

Alors que la guerre faisait rage, Fran a déclaré aux fans en colère qu’elle avait été qualifiée de « racaille » pour avoir gardé sa sauce dans le placard auparavant.

« Vous savez, apparemment, il double en bactéries si vous ne le réfrigérez pas », a-t-elle conseillé.

Les experts en hygiène ont insisté sur le fait que le ketchup, la sauce brune, la sauce soja et le cornichon peuvent tous être conservés dans le placard, même lorsqu’ils sont ouverts.

Cependant, les produits à base d’œufs tels que la crème à salade appartiennent toujours au réfrigérateur.

Le géant de l’alimentation Heinz recommande de mettre ses bouteilles dans le réfrigérateur une fois ouvert – mais ils disent que ce n’est pas une nécessité.

Les autres aliments couramment égarés comprennent l’avocat, le miel, les tomates et les oignons – qui, selon les experts, appartiennent tous à vos placards et non à votre réfrigérateur.