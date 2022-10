Fran Parman de Towie attaque Ferne McCann en la qualifiant de “vile, dégoûtante et choquante” au milieu du drame de Sam Faiers

Fran Parman de TOWIE a qualifié Ferne McCann de “vile et dégoûtante” à propos des retombées d’un enregistrement divulgué, qui aurait été réalisé par Ferne, critiquant Sam Faiers.

Les clips, qui ont commencé à circuler en ligne à partir d’un mystérieux compte Instagram, semblent présenter la voix de Ferne disant des choses insultantes à propos de son ami de longue date Sam.

Fran Parman a qualifié Ferne McCann de vile au milieu de sa querelle avec Sam Faiers

Ferne a appelé les flics au sujet du contrecoup qu'elle a reçu pour des enregistrements audio divulgués

Ni Sam ni Ferne n’ont officiellement abordé la querelle, bien que la mère de ce dernier, Suzie Wells, se soit rendue sur Instagram pour critiquer Ferne.

S’adressant au magazine Closer, la star de Towie, Fran Parman, a maintenant pataugé dans la rangée.

Elle a déclaré: «Ferne et Sam sont amis depuis des années et la façon dont elle peut poignarder son propre ami comme ça est tout simplement horrible. C’est ignoble, dégoûtant et choquant.

“Elle est peut-être gênée mais elle n’aurait pas dû le dire en premier lieu, c’est de sa faute. Tu devrais réfléchir avant de parler. Les filles doivent se serrer les coudes et se soulever.

“Nous nous inquiétons de toute façon de notre poids et d’entendre cela de votre ami ? C’est vraiment injuste pour Sam.

Dans le clip choquant, une voix se fait entendre appelant Sam un “gros c ***”.

Il continue: “Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui.”

Un autre enregistrement a vu Sam qualifié de “salope narcissique”.

Le contrecoup de la fuite a été si intense que Ferne a appelé la police.

Le Sun a révélé en exclusivité que Ferne avait parlé aux autorités dans le but de démasquer la personne partageant les conversations privées sur les réseaux sociaux.

Une source a déclaré: «Ferne a reçu la visite de la police jeudi soir après avoir vu sa vie bouleversée par un faux compte qui a lancé une campagne de diffamation malveillante contre elle.

«Les agents ont passé quelques heures avec elle et lui ont assuré qu’ils accordaient la priorité à cette affaire, traquant les parties responsables.

« Après avoir recueilli des déclarations, la police est actuellement en train de traquer les allées et venues du faux compte.

“Le projet de loi sur la sécurité en ligne a été discuté alors qu’ils réprimaient la cybercriminalité.”

Un porte-parole de la police d’Essex nous a dit: «Nous enquêtons sur un rapport de communication malveillante qui nous a été fait à Brentwood le jeudi 29 septembre.





“Nous avons parlé à la victime, une femme âgée d’une trentaine d’années, et nos enquêtes sont en cours.”

Le compte mystère, qui n’est plus fonctionnel, a également publié un clip d’une femme qui, selon elle, était Ferne en train de parler de la sœur de Sam, Billie, qui se trouve être sa meilleure amie.

Dans ce clip, la femme reproche à Billie d’avoir appelé son fils Arthur, du même nom que son ex Arthur Collins qui a été emprisonné pour une attaque à l’acide.

Le compte Instagram public qui partageait les notes vocales accablantes comptait plus de 19 000 abonnés avant d’être soudainement effacé.

L’affiche mystère avait menacé de divulguer 36 autres enregistrements dans les jours à venir.

