Fran Parman de Towie a l’air plus mince que jamais alors qu’elle se réjouit pour une garden-party après une perte de poids de deux pierres et demie

Le seul moyen est que Fran Parman d’Essex avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle se glaçait pour une garden-party après avoir perdu deux pierres et demie.

La star de 29 ans a remanié son image en seulement huit mois après avoir été la cible d’abus en ligne après son retour à l’émission ITVBe.

Fran avait l’air plus mince que jamais dans ce nouveau cliché[/caption]

Et elle a fièrement montré son nouveau corps en posant sur Instagram ce soir.

Fran avait l’air chic dans un ensemble tout blanc, associant un pantalon élégant à une veste courte qui taquinait un aperçu de sa silhouette tonique.

Elle s’agrippa à un petit sac d’une main, et l’autre passait dans ses cheveux brillants.

Les mèches brunes de la beauté étaient droites et lâches autour de ses épaules, la favorite d’Essex ajoutant une sélection de bijoux en or pour compléter sa tenue.

Elle a perdu près de trois pierres depuis l’été dernier[/caption]

La star a été ciblée par des trolls cruels après avoir pris du poids alors qu’elle n’était pas à Towie[/caption]

Elle a simplement légendé le cliché sensuel: «Garden Party «

Le mois dernier, Fran a admis qu’ayant perdu deux pierres et demie en raison de son régime alimentaire et de ses changements d’exercice, elle avait également «perdu du muscle» grâce à la fermeture des gymnases pendant une grande partie de l’année.

Elle écrivait à l’époque: «Je suis très ouverte sur mon parcours et sur les prochaines étapes pour devenir la meilleure version saine de moi-même, c’est pourquoi j’ai publié ces images, vous pouvez voir que j’ai perdu du poids mais il est maintenant temps de gagner en muscles.

Elle n’avait pas été dans l’émission de télé-réalité depuis deux ans[/caption]

Fran a depuis remanié son style de vie[/caption]









En mars, Fran a attaqué les trolls en ligne alors qu’elle posait dans la même robe qui a déclenché une vague de messages désagréables en été.

Elle avait posé plus de trois pierres tout en s’occupant de son grand-père âgé lors du premier verrouillage, et a été ciblée pour sa taille lorsqu’elle est revenue à The Only Way Is Essex en août après une absence de deux ans.

Depuis, elle a révisé son régime alimentaire, abandonnant le sucre pour revenir à son cadre de coupe en quelques mois.