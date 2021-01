Fran Lebowitz et Martin Scorsese cherchent un New York manquant dans « Pretend It’s a City »

Si ce dernier réveillon avait été normal, Fran Lebowitz et Martin Scorsese l’auraient passé comme d’habitude: l’un avec l’autre et quelques amis proches, dans la salle de projection du bureau de Scorsese, à regarder un film classique comme «Vertigo» ou «Une question de vie ou de mort». L’année où ils se sont réunis pour voir «Barry Lyndon», ils ont regardé un tirage rare et de haute qualité réalisé à partir du négatif original de la caméra du réalisateur Stanley Kubrick. « Et j’ai dit: » Qu’est-ce qu’un négatif de caméra? « », Se souvient Lebowitz lors d’un appel vidéo de groupe avec Scorsese mardi. «Et puis tous les fous du cinéma m’ont regardé, comme si j’avais admis être analphabète. Les années précédentes, alors qu’ils se sentaient particulièrement énergiques, Scorsese a déclaré avec une mélancolie audible: «Nous avions l’habitude de faire une projection avant minuit, puis une autre après.

Mais cette fois, leur coutume annuelle a dû être suspendue. Au lieu de cela, Lebowitz a expliqué: «J’ai parlé à Marty au téléphone. Nous avons regretté à quel point nous nous sentions horribles, à quel point c’était horrible de ne pas faire cela. « Lebowitz, l’auteur, humoriste et conteur, et Scorsese, le cinéaste primé aux Oscars, s’exprimaient depuis leur domicile new-yorkais pour discuter de leur dernière collaboration, la série documentaire. «Faites comme si c’était une ville.» Ce sont des amis de longue date qui, alors qu’ils continuent d’attendre la pandémie de coronavirus, ont récemment été incapables de se voir ni de voir la ville à laquelle ils sont irrévocablement associés. Un air doux-amer similaire plane sur la série en sept épisodes, que Netflix sortira vendredi. Un suivi du film non fictionnel de Scorsese de 2010 « Art oratoire, » «Pretend It’s a City» (que Scorsese a également réalisé) raconte l’acerbe Lebowitz dans des interviews, des apparitions en direct et des promenades à travers New York alors qu’elle partage des histoires sur sa vie et des idées sur l’évolution constante de la ville au cours des dernières décennies. Bien sûr, la série Netflix a été lancée avant la pandémie, et Lebowitz et Scorsese sont parfaitement conscients qu’elle représente un New York animé et énergique qui se sent maintenant juste hors de portée – et dont ils espèrent tous les deux qu’il reviendra bientôt. En attendant, «Pretend It’s a City» offre un instantané alléchant de New York en pleine floraison, ainsi que le commentaire vivant et sans excuse de Lebowitz sur ce que signifie vivre là-bas.

Comme elle l’a expliqué: Je me fiche de savoir si les gens sont d’accord avec moi ou non. Mon sentiment si quelqu’un n’est pas d’accord avec moi, c’est que tu as tort. C’est une chose dont je ne me suis jamais inquiété. Scorsese a gentiment répondu: «J’ai eu cette impression. Lebowitz et Scorsese ont parlé plus en détail de la création de «Pretend It’s a City» et de l’impact que la pandémie a eu sur eux. Ce sont des extraits édités de cette conversation.

J’ai été surpris d’apprendre de «Pretend It’s a City» dont aucun de vous ne se souvient lors de votre première rencontre. FRAN LEBOWITZ C’est parce que nous sommes vieux et que nous avons de nombreuses amitiés. Je ne veux pas dire vieux dans le sens où nous ne nous souvenons pas des choses, car je crois que nous avons tous les deux des souvenirs parfaits. Mais parce qu’il y a tant d’années et tant de monde. Je suppose que nous nous sommes rencontrés lors d’une fête, car où l’aurais-je rencontré d’autre? Évidemment, je vais à beaucoup plus de soirées que Marty. C’est pourquoi Marty a fait tant de films et Fran a écrit si peu de livres. MARTIN SCORSESE Je me souviens vraiment de nous avoir parlé le plus à la fête du 50e anniversaire de John Waters. C’était après la sortie de «Casino». LEBOWITZ Bien sûr, tu n’as pas été opposé à ce que j’aimais. SCORSESE Non, je n’étais pas du tout.