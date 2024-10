Fran Lebowitz et John Waters saluent le retour des « Portraits dans la vie et la mort » de Peter Hujar

Les sujets des saisissantes photographies en noir et blanc de Peter Hujar des années 1950 aux années 1980 étaient les citoyens de son New York : les célèbres et célèbres amis, les amis bien-aimés et parfois les petits amis, les artistes enflammés et les artistes de drag espiègles, les amoureux vêtus de cuir. et des animaux de compagnie distingués. M. Hujar n’a publié qu’une seule monographie au cours de sa vie, « Portraits dans la vie et la mort », qui présente des personnages comme John Waters, Fran Lebowitz et Susan Sontag aux côtés de dizaines de restes anonymes des catacombes de Palerme.

Lorsque M. Hujar est décédé en 1987 des suites du SIDA, à l’âge de 53 ans, il avait tellement besoin d’argent qu’il avait échangé ses empreintes contre des soins médicaux. Aujourd’hui, le Metropolitan Museum of Art détient son œuvre, et les exemplaires originaux de « Portraits dans la vie et la mort », vendus à l’origine pour 8,95 $, peuvent facilement être vendus cent fois plus en ligne. Mais à partir de mardi, son seul livre se vendra 75 dollars, republication de WW Norton.

John Waters, cinéaste et ardent défenseur du mauvais goût, a déclaré que lorsqu’il regarde son portrait tiré du livre, il pense : « Ahh, la jeunesse ! Sur la photo, M. Waters est allongé sur une literie rayée, vêtu d’une chemise boutonnée. « Il vous a pris un peu vulnérable parce que vous êtes au lit avec un inconnu, en gros », a déclaré M. Waters, 78 ans. « Peter t’a donné l’air sérieux, mais bon. Et intelligent ! C’est dur. Beaucoup de gens intelligents ont l’air laids.

Fran Lebowitz, écrivain et plein d’esprit, qui vit à Manhattan, a rencontré M. Hujar au début des années 1970. Il visitait souvent la maison de ses parents et Mme Lebowitz possède toujours l’exemplaire signé de « Portraits dans la vie et la mort » qu’il leur a donné. Il a photographié Mme Lebowitz à plusieurs reprises, notamment pour la monographie, mais elle ne lui a pas permis de la prendre en photo pour la jaquette de son livre. « C’est la seule dispute que j’ai eue avec Peter », a déclaré Mme Lebowitz, 73 ans. Elle se souvient lui avoir dit : « ‘Je ne veux pas de photo de mon âme sur mon livre.’ C’est sûrement ce que je pensais qu’il faisait. C’était une personne très profonde.