Fran Kirby: l’attaquant de Chelsea remporte le prix du footballeur féminin de l’année de la Football Writers ‘Association | Actualités du football

L’attaquant de Chelsea Fran Kirby a été nommée footballeuse de l’année de la Football Writers ‘Association pour la deuxième fois de sa carrière.

Kirby, 27 ans, a joué un rôle de premier plan alors que Chelsea a remporté un deuxième titre consécutif en Super League féminine, marquant 16 buts, tout en contribuant également à 11 passes décisives.

L’attaquant anglais a également été le fer de lance de Chelsea vers une première finale de la Ligue des champions féminine, en tant que meilleur buteur de la compétition avec six buts avant l’affrontement de dimanche avec Barcelone.

« C’est vraiment spécial », a déclaré Kirby Actualités Sky Sports après avoir ajouté à son prix 2017/18.

Image:

Kirby a joué un rôle crucial pour que Chelsea atteigne la finale de la Ligue des champions féminine pour la première fois



«Je pense que tout le monde dans ce bâtiment sait que je joue pour cette équipe, je joue pour chaque personne qui entre ici tous les jours et je pense que je le montre dans mes performances.

« Je vais parcourir un mur de briques pour ces filles et tout le personnel et je pense que tout le monde peut le voir, et je suis vraiment très honoré de remporter ces prix et c’est incroyable, mais je sais que je ne pourrais jamais réussir tout ce que j’ai accompli sans eux. «

La superbe saison de Kirby a suivi une absence de près d’un an avec une maladie virale qui menaçait de mettre fin à sa carrière.

En novembre 2019, elle a reçu un diagnostic de péricardite – liée à un gonflement autour de son cœur – et est revenue à l’action au début de la campagne 2020/21 avec des attentes limitées.

Image:

Kirby a marqué 16 buts et contribué 11 passes décisives en Super League féminine cette saison



« Pour moi, au début de l’année, je n’avais aucune attente de la façon dont mon année allait se dérouler », a déclaré Kirby.

« Je me souviens d’avoir parlé à des gens et d’avoir dit: » Je veux juste monter sur le terrain, que ce soit pour cinq minutes, que ce soit pour 10 minutes. « Je n’avais aucune idée de comment mon année allait se dérouler.

«J’étais tellement motivé de revenir et de pouvoir revenir dans le bon sens pour mes coéquipiers. Je ne voulais pas revenir et être quelqu’un que l’équipe doit porter.

« C’était difficile de repartir de zéro. Je n’avais pas de condition physique, je n’avais pas lancé de ballon de football depuis six mois, donc je pense que pour moi c’était la partie la plus difficile. »