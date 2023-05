Fran Kirby: Chelsea prolonge d’un an le contrat du milieu de terrain pour garder l’Angleterre internationale jusqu’en 2024 | Nouvelles du football

L’attaquante anglaise Fran Kirby restera à Chelsea jusqu’en 2024 au moins après avoir vu son contrat prolongé d’un an.

Le contrat du joueur de 29 ans devait expirer à la fin de cette saison, mais Chelsea a déclenché une option pour garder Kirby pendant un an de plus jusqu’à l’été prochain.

Plus tôt ce mois-ci, le club a révélé que Kirby était sur le point de passer une « période significative » sur la touche et qu’elle devra être opérée d’une blessure au genou qui la verra manquer la Coupe du monde de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La milieu de terrain a rejoint les Blues depuis Reading en 2015 et est devenue la meilleure buteuse du club de Super League féminine avec 110 buts en 175 apparitions.

Pendant son séjour à Chelsea, Kirby a remporté 13 trophées, dont cinq titres WSL ainsi que la FA Cup à quatre reprises.

Eriksson et Harder quittent Chelsea

La capitaine de Chelsea Women, Magdalena Eriksson, quittera le club WSL à la fin de cette saison, l’attaquante Pernille Harder partant également.

La défenseuse Eriksson a rejoint les Blues en provenance de Linkoping dans sa Suède natale en 2017 et est restée dans l’équipe première tout au long de son séjour à Kingsmeadow, accumulant 149 apparitions et marquant 11 buts.

Harder a rejoint l’équipe d’Emma Hayes trois ans plus tard et a été une signature historique de Wolfsburg en septembre 2020. Chelsea a payé un record du monde pour l’international danois, qui a été battu par le transfert de Keira Walsh de Manchester City à Barcelone l’été dernier.

Harder a passé une grande partie de cette saison à l’écart en raison d’une blessure, mais Eriksson a joué un rôle essentiel dans une autre campagne réussie pour Chelsea.

Les deux joueuses ont participé à la victoire finale de la FA Cup féminine contre Manchester United et pourraient encore aider le club à remporter son quatrième titre WSL consécutif au cours de ses dernières semaines.

Décideur du titre WSL: Chelsea à Reading, en direct sur Sky

Chelsea sera couronnée championne de la Super League féminine avec une victoire à Reading samedi, dans un match que vous pourrez regarder en direct. Sports du ciel.

La victoire 2-0 de Chelsea sur Arsenal dimanche a éliminé l’équipe de Jonas Eidevall de la course au titre et a assuré qu’avec une victoire à Reading, Chelsea remportera quatre titres WSL consécutifs et complétera le doublé WSL-FA Cup.

Ce résultat reléguera également Reading au championnat, ce qui en fera une saison terrible pour le club du Berkshire, l’équipe masculine étant reléguée en Ligue 1 pour la première fois en 20 ans.

Cependant, si Reading devait choquer Chelsea et gagner, ils survivraient à la relégation à condition que Leicester City perde à Brighton. Cela ouvrirait également la porte à Manchester United, qui pourrait dépasser Chelsea pour remporter sa première couronne WSL avec une victoire chez ses rivaux Liverpool.

Arsenal devrait également confirmer sa place en Ligue des champions la saison prochaine en garantissant une troisième place avec un match nul ou une victoire à domicile contre Aston Villa. Même s’ils perdent, Manchester City devrait surmonter un déficit de 11 buts dans la différence de buts pour usurper Arsenal à la troisième place avec une victoire à domicile contre Everton.

